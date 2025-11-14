Marsala: troppe risse e punto di ritrovo di pregiudicati, chiuso un pub del centro

14/11/2025 18:57:00

È stato sospeso per sette giorni, con un provvedimento firmato dal Questore di Trapani, un pub del centro storico di Marsala. Oggi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala, insieme alla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno dato esecuzione alla disposizione prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La misura è stata adottata a seguito di una situazione ritenuta concretamente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dai numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi è emerso infatti che l’area intorno al locale era divenuta punto di ritrovo abituale di soggetti con diversi pregiudizi di polizia, tra cui persone già note per reati legati al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto rilevato dalla Polizia, nella zona si erano verificati anche episodi di aggressioni — talvolta con armi o mezzi considerati altamente offensivi — oltre a frequenti liti tra persone in stato di ubriachezza. Una situazione che, col tempo, aveva generato crescente preoccupazione tra residenti e commercianti, trattandosi di una delle aree più frequentate del centro storico marsalese.



