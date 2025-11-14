Paceco, bruciano rifiuti pericolosi in un terreno agricolo: due arresti

14/11/2025 11:34:00

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato due cittadini stranieri di 39 e 56 anni, sorpresi a bruciare rifiuti in un’area agricola del territorio di Paceco. L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio intensificati a seguito del recente Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

Secondo quanto accertato dai militari, i due uomini stavano dando alle fiamme diversi tipi di rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi, nel tentativo di smaltirli illegalmente.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Trapani, che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha confermato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei loro confronti.



