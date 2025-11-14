Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/11/2025 11:34:00

Paceco, bruciano rifiuti pericolosi in un terreno agricolo: due arresti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/paceco-bruciano-rifiuti-pericolosi-in-un-terreno-agricolo-due-arresti-450.jpg

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato due cittadini stranieri di 39 e 56 anni, sorpresi a bruciare rifiuti in un’area agricola del territorio di Paceco. L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio intensificati a seguito del recente Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

 

Secondo quanto accertato dai militari, i due uomini stavano dando alle fiamme diversi tipi di rifiuti, alcuni dei quali classificati come pericolosi, nel tentativo di smaltirli illegalmente. 

 

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Trapani, che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha confermato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei loro confronti.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...