15/11/2025 13:00:00

"Dalla parte della città e dei cittadini"

Caro Direttore di Tp24,

lo so che passerò per visionario se, nonostante i nostri limiti, ancora spero che la nostra Città colga l'opportunità di un necessario salto di qualità.

Basta guardarsi intorno e ascoltare i cittadini per comprendere quanto siano stanchi, disillusi, rassegnati, disinteressati al noioso tran-tran politico, che mette in evidenza protagonismi e dispute piuttosto che focalizzarsi su programmi concreti che rappresentino una visione di sviluppo.

Per interessare e far ricredere il cittadino bisogna coinvolgerlo nelle decisioni.

La credibilità impone maturità e senso di responsabilità, certamente non con semplici parole. 

Al cittadino poco interessano flirt elettorali e discorsi infiniti, come sentir rimescolare nomi di papabili o storie di accordi e separazioni.

Il cittadino vuole rassicurazioni, chiede impegno per risolvere i problemi quotidiani e creare un futuro migliore.

Sarebbe, quindi, tempo di mettersi dalla parte della Città e dei cittadini.

Prima di lanciare la corsa ad amministrare bisognerebbe porsi semplici domande:

Perché mi propongo? 

Per fare cosa e come?

Amministrare in modo efficiente o pensare di farlo richiede competenze, idee, impegno proattivo, lavoro, sacrificio, coraggio.

Al centro di tutto devono esserci i cittadini e la nostra amata Città.

Cosa ci aspettiamo continuando ad agire sempre nella stessa maniera? 

In molte Città e paesi hanno compreso l'esigenza di un cambiamento. Perché Marsala deve essere da meno?

Lancio una provocazione: perché non mettiamo finalmente sul tavolo competenze, capacità, idee, esperienze reali in contesti più ampi, in una competizione aperta?

Vogliamo uno sviluppo della Città e stiamo puntando al meglio? 

Se non è questo l'obiettivo almeno ce ne faremo una ragione.

 

Giovanni Di Girolamo



