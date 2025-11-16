Ancora un'auto incendiata nel rione popolare di Alcamo

16/11/2025 18:55:00

Ancora un'auto a fuoco ad Alcamo. Una Bmw parcheggiata in via Campanile, nel complesso delle case popolari non lontano dalla scuola “Navarra”, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 3 del mattino. È il secondo episodio simile registrato nel giro di pochi giorni in città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio evitando che l’auto venisse completamente distrutta. Pur non avendo rinvenuto elementi evidenti che indichino un innesco, gli operatori ipotizzano che il rogo possa essere stato appiccato volontariamente.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della Compagnia di Alcamo, al lavoro per ricostruire dinamica e movente dell’accaduto, e per capire se vi siano collegamenti con l’altro episodio della scorsa settimana.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, infatti, un’auto era stata bruciata al Villaggio regionale, ed era stata completamente distrutta in pochi minuti, nonostante il rapido intervento dei pompieri. Anche lì non erano stati trovati inneschi, ma l’odore persistente di benzina aveva fatto pensare all’utilizzo di liquido infiammabile.

Due episodi ravvicinati che accendono l’allarme in città e che fanno temere una possibile escalation di atti dolosi. Le forze dell’ordine stanno approfondendo ogni pista.



