Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/11/2025 18:55:00

Ancora un'auto incendiata nel rione popolare di Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/ancora-un-auto-incendiata-nel-rione-popolare-di-alcamo-450.jpg

Ancora un'auto a fuoco ad Alcamo. Una Bmw parcheggiata in via Campanile, nel complesso delle case popolari non lontano dalla scuola “Navarra”, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 3 del mattino. È il secondo episodio simile registrato nel giro di pochi giorni in città.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio evitando che l’auto venisse completamente distrutta. Pur non avendo rinvenuto elementi evidenti che indichino un innesco, gli operatori ipotizzano che il rogo possa essere stato appiccato volontariamente.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della Compagnia di Alcamo, al lavoro per ricostruire dinamica e movente dell’accaduto, e per capire se vi siano collegamenti con l’altro episodio della scorsa settimana.

 

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, infatti, un’auto era stata bruciata al Villaggio regionale, ed era stata completamente distrutta in pochi minuti, nonostante il rapido intervento dei pompieri. Anche lì non erano stati trovati inneschi, ma l’odore persistente di benzina aveva fatto pensare all’utilizzo di liquido infiammabile.

Due episodi ravvicinati che accendono l’allarme in città e che fanno temere una possibile escalation di atti dolosi. Le forze dell’ordine stanno approfondendo ogni pista.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...

Cronaca | 2025-11-16 18:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/1763315987-0-ancora-un-auto-incendiata-nel-rione-popolare-di-alcamo.jpg

Ancora un'auto incendiata nel rione popolare di Alcamo

Ancora un'auto a fuoco ad Alcamo. Una Bmw parcheggiata in via Campanile, nel complesso delle case popolari non lontano dalla scuola “Navarra”, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 3 del mattino. È il secondo...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...