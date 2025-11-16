Decadenza, metà Consiglio in bilico: Mazzeo accelera e l’opposizione fiuta il varco

16/11/2025 06:00:00

A Trapani si profila un caso senza precedenti: oltre la metà del Consiglio comunale potrebbe trovarsi coinvolta in una procedura di decadenza, con un effetto tecnico mai registrato prima. La particolarità è che, se la decadenza dovesse passare per tutti i consiglieri interessati, nove uscirebbero e nove – sempre dalla stessa maggioranza – entrerebbero tramite surroga. Nessun ribaltone politico, dunque, ma un rimescolamento interno che lascerebbe comunque alla maggioranza gli stessi numeri iniziali.

È in questo scenario che il presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, ha dato mandato all’Ufficio di Presidenza di inviare le PEC ai consiglieri assenti alle tre sedute del 22 e 23 ottobre sul caso PalaShark, avviando formalmente la procedura. I consiglieri avranno dieci giorni per presentare le loro memorie difensive. Dopo la scadenza, la conferenza dei capigruppo – stavolta con potere deliberativo – potrà decidere se mandare la delibera di decadenza in aula.

Sul piano tattico, il quadro è delicatissimo. Mazzeo, prima di arrivare a questa decisione, aveva inviato una PEC al segretario generale Giovanni Panepinto con quattro domande: se il cittadino Vito Mazzola fosse iscritto nelle liste elettorali; quale fosse la procedura corretta da seguire; se l’istanza fosse ammissibile; e se i consiglieri coinvolti potessero essere rappresentati o votare in conferenza dei capigruppo e in aula. Il segretario ha risposto solo sui primi due punti, precisando inoltre che l’archiviazione – se voluta – andrebbe firmata dal presidente, assumendosene tutte le responsabilità amministrative ed erariali. È qui che Mazzeo ha scelto di non prendere scorciatoie e di far partire la procedura.

La domanda chiave resta aperta: i consiglieri coinvolti possono essere rappresentati o votare nelle fasi decisorie? Secondo la giurisprudenza no, e ciò apre un varco che l’opposizione intende sfruttare. Con i capigruppo interessati esclusi dal voto, la minoranza – oggi forte di dieci consiglieri – potrebbe avere i numeri per portare la proposta in aula. Una volta lì, il voto sarebbe palese e i consiglieri coinvolti non potrebbero votare né sulla propria posizione né su quella degli altri.

Intorno al caso si è acceso anche lo scontro politico. Il presidente di Trapani Shark, Valerio Antonini, torna ad attaccare Mazzeo con parole durissime:

«Si sta cercando di buttare in caciara la vicenda della decadenza con un’attività del presidente del Consiglio Alberto Mazzeo che consideravo una persona per bene e che invece si sta dimostrando alla stregua dei personaggi che abbiamo criticato in questi mesi. Lo ritengo il principale responsabile della situazione attuale e, secondo me, sarà il primo a pagare eventuali responsabilità amministrative quando si arriverà ai tavoli competenti».

Una risposta, indiretta ma netta, arriva proprio da Mazzeo: «Ho agito nel pieno rispetto delle norme e nel solco delle prerogative del presidente del Consiglio comunale. Ogni passaggio deve essere compiuto con trasparenza e senza sottrarsi alle responsabilità previste dalla legge».

Vista la complessità del quadro e l’impatto potenziale di una decadenza “in blocco”, non è escluso che il Comune debba interfacciarsi con l’Assessorato regionale agli Enti Locali, per sciogliere i nodi interpretativi sulle fasi di voto e sulla validità delle giustificazioni.

Intanto, da “voci di Palazzo”, emerge un dettaglio ulteriore: non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare altre richieste di decadenza per altri consigleri, rei di aver saltato tre consigli comunali consecutivi. Un vero e proprio colpo di scena, che renderebbe ancora più instabile il quadro.



