Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/11/2025 06:00:00

Decadenza, metà Consiglio in bilico: Mazzeo accelera e l’opposizione fiuta il varco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/decadenza-meta-consiglio-in-bilico-mazzeo-accelera-e-l-opposizione-fiuta-il-varco-450.jpg

A Trapani si profila un caso senza precedenti: oltre la metà del Consiglio comunale potrebbe trovarsi coinvolta in una procedura di decadenza, con un effetto tecnico mai registrato prima. La particolarità è che, se la decadenza dovesse passare per tutti i consiglieri interessati, nove uscirebbero e nove – sempre dalla stessa maggioranza – entrerebbero tramite surroga. Nessun ribaltone politico, dunque, ma un rimescolamento interno che lascerebbe comunque alla maggioranza gli stessi numeri iniziali.

È in questo scenario che il presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, ha dato mandato all’Ufficio di Presidenza di inviare le PEC ai consiglieri assenti alle tre sedute del 22 e 23 ottobre sul caso PalaShark, avviando formalmente la procedura. I consiglieri avranno dieci giorni per presentare le loro memorie difensive. Dopo la scadenza, la conferenza dei capigruppo – stavolta con potere deliberativo – potrà decidere se mandare la delibera di decadenza in aula.

Sul piano tattico, il quadro è delicatissimo. Mazzeo, prima di arrivare a questa decisione, aveva inviato una PEC al segretario generale Giovanni Panepinto con quattro domande: se il cittadino Vito Mazzola fosse iscritto nelle liste elettorali; quale fosse la procedura corretta da seguire; se l’istanza fosse ammissibile; e se i consiglieri coinvolti potessero essere rappresentati o votare in conferenza dei capigruppo e in aula. Il segretario ha risposto solo sui primi due punti, precisando inoltre che l’archiviazione – se voluta – andrebbe firmata dal presidente, assumendosene tutte le responsabilità amministrative ed erariali. È qui che Mazzeo ha scelto di non prendere scorciatoie e di far partire la procedura.

La domanda chiave resta aperta: i consiglieri coinvolti possono essere rappresentati o votare nelle fasi decisorie? Secondo la giurisprudenza no, e ciò apre un varco che l’opposizione intende sfruttare. Con i capigruppo interessati esclusi dal voto, la minoranza – oggi forte di dieci consiglieri – potrebbe avere i numeri per portare la proposta in aula. Una volta lì, il voto sarebbe palese e i consiglieri coinvolti non potrebbero votare né sulla propria posizione né su quella degli altri.

Intorno al caso si è acceso anche lo scontro politico. Il presidente di Trapani Shark, Valerio Antonini, torna ad attaccare Mazzeo con parole durissime:
«Si sta cercando di buttare in caciara la vicenda della decadenza con un’attività del presidente del Consiglio Alberto Mazzeo che consideravo una persona per bene e che invece si sta dimostrando alla stregua dei personaggi che abbiamo criticato in questi mesi. Lo ritengo il principale responsabile della situazione attuale e, secondo me, sarà il primo a pagare eventuali responsabilità amministrative quando si arriverà ai tavoli competenti».

Una risposta, indiretta ma netta, arriva proprio da Mazzeo: «Ho agito nel pieno rispetto delle norme e nel solco delle prerogative del presidente del Consiglio comunale. Ogni passaggio deve essere compiuto con trasparenza e senza sottrarsi alle responsabilità previste dalla legge».

Vista la complessità del quadro e l’impatto potenziale di una decadenza “in blocco”, non è escluso che il Comune debba interfacciarsi con l’Assessorato regionale agli Enti Locali, per sciogliere i nodi interpretativi sulle fasi di voto e sulla validità delle giustificazioni.

Intanto, da “voci di Palazzo”, emerge un dettaglio ulteriore: non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare altre richieste di decadenza per altri consigleri, rei di aver saltato tre consigli comunali consecutivi. Un vero e proprio colpo di scena, che renderebbe ancora più instabile il quadro. 

 

 



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...