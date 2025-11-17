Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
17/11/2025 16:20:00

Inchiesta appalti in Sicilia: l'ex autista di Cuffaro respinge le accuse

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/inchiesta-appalti-in-sicilia-l-ex-autista-di-cuffaro-respinge-le-accuse-450.jpg

È durata poco più di un’ora l’audizione di Vito Raso, ex autista e storico uomo di fiducia di Totò Cuffaro, ascoltato dal gip di Palermo nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza un sistema di appalti e concorsi pilotati all’interno della pubblica amministrazione siciliana.

 

All’uscita dagli uffici giudiziari, Raso si è mostrato provato ma deciso nel respingere ogni addebito. «Mi contestano cose che non esistono – ha detto – una montagna di carte che non ha nulla a che fare con me. È un’accusa pesante, infamante, ma la verità verrà fuori». Con quello di oggi si è chiuso il giro di interrogatori richiesto dal giudice per le indagini preliminari, chiamato ora a valutare la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per tutti i 18 indagati.

 

Nel fascicolo compaiono, oltre a Raso e all’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, funzionari pubblici, imprenditori e l’ex ministro Saverio Romano. Secondo gli inquirenti, il gruppo sarebbe stato in grado di condizionare l’esito di gare pubbliche, procedure concorsuali e perfino la scelta dei vertici sanitari regionali.

 

Un quadro che la difesa di Raso definisce “privo di fondamento”, mentre le posizioni di tutti gli indagati saranno ora oggetto della valutazione del gip, che nelle prossime settimane dovrebbe pronunciarsi sulle misure cautelari.

L’inchiesta, che ha acceso un nuovo faro sui rapporti tra politica, burocrazia e sanità in Sicilia, è ancora nella fase delle verifiche, ma il confronto con gli indagati potrebbe incidere sulle decisioni dei magistrati.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana