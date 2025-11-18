“I Tesori di Sicilia”, passeggiata alle Mura di Tramontana

18/11/2025 16:15:00

Mercoledì 19 novembre alle 10.30 appuntamento al Bastione Conca per “I tesori di Sicilia – dal futuro al passato”, iniziativa aperta alla cittadinanza e pensata per riscoprire uno dei tratti più suggestivi del centro storico di Trapani.

Durante l’incontro verrà illustrato il recente intervento di valorizzazione dell’area Mura di Tramontana – Bastione Conca, oggetto negli ultimi mesi di lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Trapani. Un’occasione per capire come il progetto stia restituendo alla città un luogo simbolo, rendendolo più fruibile, sicuro e integrato nei percorsi turistico-culturali.

La passeggiata – che si snoderà dalle Mura di Tramontana fino a Largo delle Sirene – vuole mostrare come questo tratto di costa, un tempo poco valorizzato, stia prendendo forma in un itinerario che unisce storia, paesaggio e identità.

Un invito rivolto a tutti: cittadini, appassionati di storia urbana, curiosi e visitatori. Un modo semplice e diretto per vedere dal vivo gli interventi, ascoltare spiegazioni tecniche e scoprire un pezzo di Trapani che sta ritrovando centralità.



