Cittadinanza
18/11/2025 16:10:00

Trapani al 65° posto in Ecosistema Urbano: terza in Sicilia, decima nel Meridione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/trapani-al-73-posto-in-ecosistema-urbano-migliora-ma-resta-in-coda-alla-classifica-450.jpg

Trapani si colloca al 67° posto nella classifica 2025 di Ecosistema Urbano di Legambiente, piazzandosi terza in ambito Regionale e decima città ecosostenibile inel Meridione . La città registra comunque un miglioramento importante, risalendo di 6 posizioni rispetto all’anno precedente, pur rimanendo nella parte bassa della graduatoria nazionale.

Il rapporto continua a mostrare un netto divario geografico: le città del Nord guidano la classifica, mentre i capoluoghi meridionali, Trapani compresa, restano concentrati nelle ultime fasce. Gli indicatori analizzati sono 19, distribuiti tra qualità dell’aria, gestione delle acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

Il Comune legge il dato come un segnale di incoraggiamento. “Questo importante riconoscimento è il frutto del lavoro congiunto di amministratori, cittadini e imprese che hanno creduto nella sostenibilità e nella qualità ambientale della nostra città”, commenta il sindaco Giacomo Tranchida.

Il sindaco sottolinea che la strada è ancora lunga, ma i progressi non mancano: “La nostra amministrazione ha lavorato duramente per promuovere politiche e iniziative che favoriscano la tutela dell'ambiente e la promozione della sostenibilità, e questo riconoscimento è un punto di partenza per fare sempre meglio”.

Tra gli elementi che l’amministrazione considera indicatori positivi c’è anche il ritorno delle tartarughe marine sulle spiagge trapanesi. “Mi sono particolarmente emozionato quando ho saputo che le nostre spiagge sono state scelte dalle tartarughe per depositare le proprie uova, sintomo di pulizia dei nostri mari”.
 









