Cronaca
18/11/2025 11:58:00

Nuovo raid vandalico a Marsala: distrutti i finestini di diverse auto parcheggiate in strada

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763463537-0-nuovo-radi-vandalico-a-marsala-distrutti-i-finestini-di-diverse-auto-parcheggiate.jpg

Nuovo raid vandalico a Marsala. È quanto accaduto tra la tarda serata di ieri e l’alba di oggi. Numerose auto sono state prese di mira da ignoti.

Secondo le prime segnalazioni, diverse vetture parcheggiate lungo la strada che costeggia la stazione ferroviaria di viale Fazio e in via Roma sono state ritrovate con i finestrini completamente frantumati. Altre segnalazioni, riferiscono di danni su ulteriori mezzi posteggiati in via Roma.

 

Raid senza movente: solo sfregio e violenza

Dalle verifiche effettuate dai proprietari, in quasi tutti i casi non risultano furti: nessun oggetto mancante, nessun tentativo di forzare portiere o bauli. Un gesto quindi di pura devastazione. Solo in un'auto è stato aperto il cruscotto, ma sembra più un tentativo goffo che un’azione mirata a rubare.

Un episodio che ricorda quanto accaduto circa venti giorni fa, nella stessa serata in cui si verificò l’ennesima rissa in via Zizzo, vicolo di via Cammareri Scurti. Allora, un gruppo di giovani — forse la stessa banda — si spostò tra Porticella e via Pascasino rompendo finestrini, vasi e fioriere.

 

Indagini dei Carabinieri 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Gli inquirenti puntano a ricostruire la dinamica e soprattutto a individuare chi, nella notte, ha trasformato un’area centrale della città in un percorso di auto danneggiate.

 

Il ripetersi di episodi simili, ravvicinati nel tempo e concentrati in aree centrali e molto frequentate, alimenta la sensazione di un deterioramento della sicurezza urbana. il mese scorso diverse auto erano state danneggiate in piazza Marconi (Porticella). 









