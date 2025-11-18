Sezioni
Cultura
18/11/2025 10:01:00

A Paceco debutta la terza edizione di Vino&Libri con Claudia Lanteri e il Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763456591-0-a-paceco-debutta-la-terza-edizione-di-vino-amp-libri-con-claudia-lanteri-e-il-marsala.jpg

La terza edizione di Vino&Libri riparte da Paceco con un appuntamento che mette insieme, senza forzature, la narrazione di un’isola interiore e l’intensità dei vini fortificati.

Domenica 23 novembre, alle 17, l’Enoteca “La Bottega del Caffè” ospita il primo incontro della nuova stagione, organizzato insieme all’AIS Trapani. 

Protagonista sarà L’isola e il tempo (Einaudi, 2024), esordio narrativo di Claudia Lanteri, libraia palermitana che con questo romanzo ha costruito un giallo letterario che sfugge alle etichette. A dialogare con l’autrice sarà Baldo Palermo, mentre la degustazione di Marsala, Porto e Sherry sarà guidata da Ignazio Perez, fresco del riconoscimento come miglior sommelier del Marsala. L’idea della rassegna, giunta alla sua terza stagione, è semplice ma efficace: far dialogare vino e parola scritta, creando un percorso sensoriale che alterna racconto, analisi e calici. Non una presentazione tradizionale, dunque, e nemmeno una degustazione in senso stretto, ma un’esperienza culturale che attraversa più livelli di ascolto. La partecipazione è possibile solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 349 6720127 (ticket 10 euro). 

Claudia Lanteri, classe 1970, vive a Palermo. Ha pubblicato racconti su diverse riviste e con L’isola e il tempo firma il suo primo romanzo. 

L’evento apre ufficialmente il calendario 2025/2026 di Vino&Libri, che proseguirà con: 

  • 1 febbraio – Salvo Toscano, Il caso Barraco / La prossima vittima;
  • 22 marzo – Antonella Desirée Giuffrè, La seminatrice di coraggio
  • a maggio – Mohamed Maalel, Baba



