International Street Food a Erice ha fatto tappa in Piazza Pertini

Si chiude con un bilancio più che positivo la tappa ericina dell’International Street Food, che dal 13 al 16 novembre ha trasformato Piazza Sandro Pertini in un grande spazio dedicato al cibo di strada internazionale. Migliaia i visitatori che hanno popolato l’area di Casa Santa, attirando operatori e pubblico da tutta la provincia e oltre.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (AIRS) insieme a Confartigianato Trapani e con il patrocinio del Comune di Erice, ha ospitato decine di stand provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo. Quattro giorni di affluenza costante che hanno confermato la vocazione della piazza ad accogliere eventi di grande richiamo.

Tra le novità di questa edizione anche lo Sport Village, lo spazio dedicato alle associazioni sportive locali che hanno potuto promuovere attività e coinvolgere i cittadini.



Soddisfatta la sindaca Daniela Toscano per la qualità della manifestazione: «Piazza Pertini è stata vissuta in modo sicuro e ordinato. La risposta del pubblico dimostra che quando un evento è ben strutturato genera movimento senza criticità». L’assessora agli eventi Rossella Cosentino sottolinea “la qualità complessiva dell’esperienza offerta: pulizia, continuità e attenzione agli spazi pubblici”.

Dragons World Festival 2025

Si è conclusa al Pala Cardella la quarta edizione del Dragons World Festival, che nel weekend del 15 e 16 novembre ha portato a Erice oltre duecento atleti da tutta Europa, dal Nord Africa e dal Sud America. Una due giorni di kickboxing, boxe e arti marziali, patrocinata dal Comune di Erice e organizzata da Martial Kombat Sport Italia e Global Boxing Italia.

La manifestazione ha ospitato i Campionati del Mondo WMKF, il Golden Champion GBF – Boxe & Light e la “Lee Sansum Celebration”. Alla cerimonia inaugurale, condotta dal giornalista Rai Roberto Gueli, erano presenti delegazioni e rappresentanti internazionali: dal presidente WMKF Dave Wong al presidente GBF Emilio Bertran, fino all’atleta olimpico Damon Sansum. Tra le autorità anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessora allo Sport di Erice, Rossella Cosentino.

La sindaca Daniela Toscano: “evento di caratura internazionale che conferma la capacità del territorio di accogliere grandi appuntamenti”.

L’assessora Cosentino evidenzia invece il forte indotto generato: «La presenza di atleti e accompagnatori ha prodotto movimento nelle strutture e nelle attività locali. Un risultato che rafforza il percorso verso Erice Città Europea dello Sport 2027.»

Erice, aperte le iscrizioni al Centro Sociale Polivalente di Villa Mokarta

Il Comune di Erice ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni al Centro sociale Polivalente di Villa Mokarta, in via Guglielmo Marconi 471. Potranno presentare domanda i cittadini residenti appartenenti alle categorie previste dal regolamento comunale: minori, anziani (dai 55 anni per le donne, dai 60 per gli uomini) e persone con disabilità fisiche o sensoriali non gravi.

L’istanza va indirizzata al Settore Servizi Sociali utilizzando il modello fornito dall’ufficio di via Ignazio Poma, disponibile anche in allegato all’avviso.

Per informazioni è possibile contattare:

Sig.ra Sanclemente – 0923/502850

Sig.ra Silleri – 0923/502836



