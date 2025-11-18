Sezioni
Economia
18/11/2025 15:00:00

Qualità della vita: la provincia di Trapani al 91° posto. Cisl: "Serve unire le forze"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763469941-0-qualita-della-vita-la-provincia-di-trapani-al-91-posto-cisl-serve-unire-le-forze.jpg

La provincia di Trapani continua a mostrare difficoltà nel migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, come evidenzia la classifica stilata da Italia Oggi: si ferma, infatti,  al 91° posto su 107 province italiane. Si tratta di un dato che, seppur migliore rispetto ad altre realtà siciliane, sottolinea come il territorio debba fare ancora passi importanti per sfruttare appieno le sue potenzialità.

 

A intervenire sulla situazione è la segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, che invita a unire le forze per promuovere sviluppo economico e sociale. “I dati provinciali mostrano criticità importanti: criminalità diffusa, scarsa percezione della sicurezza, difficoltà nel mercato del lavoro e una povertà crescente che colpisce molte famiglie. A questo si aggiunge la mancata valorizzazione delle risorse naturali e il bisogno di infrastrutture più moderne e integrate”, spiega Badami.

 

Secondo la Cisl, occorre un piano industriale che incentivi le imprese a investire in tecnologie pulite e pratiche ecologiche, con particolare attenzione alla creazione di occupazione per i giovani. 









