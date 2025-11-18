Sezioni
18/11/2025 19:02:00

Altro che ritorno a Marsala: la Facoltà di Enologia da Trapani fa le valigie per Palermo



Che fine ha fatto la facoltà di Viticoltura ed Enologia di Marsala? Il 2025, secondo quanto annunciato più volte dal sindaco Massimo Grillo, doveva essere l’anno del grande ritorno della Facoltà di Enologia, trasferita temporaneamente a Trapani. 

 

Di tutto ciò, però, non si è visto nulla. Anzi, arriva una notizia ancora più pesante: la Facoltà di Vitivinicoltura ed Enologia si sposterà dalla sede provvisoria di Trapani, a Palazzo Principe di Napoli, direttamente a Palermo.

 

A renderlo noto è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, con un post su Facebook: «Apprendo, da indiscrezioni e dalle legittime proteste degli studenti, che l’Università di Palermo sta trasferendo da Trapani (Principe di Napoli, immobile comunale utilizzato come sede provvisoria in attesa che Marsala indichi un sito idoneo) a Palermo la Facoltà di Viticoltura ed Enologia. Rimango esterrefatto da questa notizia, se fondata. Pertanto ho invitato il presidente del Consorzio Universitario a convocare d’urgenza un’assemblea dei soci per fare il punto della situazione».

 

 

Siamo dunque davanti a un addio definitivo a Marsala? Oppure si è ancora in attesa dell’indicazione del sito da parte del Comune, come sostiene lo stesso Tranchida, sorpreso dal trasferimento deciso dall’Università?

 

Il sindaco Massimo Grillo assicura che il dialogo con l’Università di Palermo prosegue, ma non chiarisce quando saranno pronti i locali destinati ad accogliere i corsi. Ecco le parole del primo cittadino marsalese, intervenuto sulle indiscrezioni riguardo il trasferimento da Trapani a Palermo: «Proseguiamo con determinazione nel nostro percorso. Il dialogo con l’Università di Palermo per l’attivazione dei corsi di laurea a Marsala è pienamente aperto, anche grazie alla rinnovata disponibilità dei locali già messi a disposizione dall’Istituto Antonietta Genna Spanò».  Sarà davvero così, o la decisione dei vertici dell'Università, che attendono da tempo le indicazioni dell'amministrazione Grillo, sarà definitiva, ponendo la parola fine al progetto di far tornare la facoltà universitaria a Marsala? 















