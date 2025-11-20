"Questo non è amore", la Polizia incontra gli studenti di Trapani 

20/11/2025 17:43:00

La Polizia di Stato porta nelle scuole di Trapani la campagna nazionale “Questo non è amore”, e stavolta gli interlocutori sono stati gli studenti del “S. Calvino – G.B. Amico” e dell’“Ignazio e Vincenzo Florio”. Una serie di incontri che la Questura ha concluso, dentro un percorso ormai stabile sul territorio e pensato per spiegare, senza giri di parole, cosa significa riconoscere e fermare la violenza di genere.

A parlare in classe non sono stati teorici o consulenti, ma gli operatori che ogni giorno affrontano violenze, denunce e casi complessi: personale della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, chiamata a raccontare anche i rischi e gli abusi che passano dalla rete. Un modo per agganciare i ragazzi là dove vivono e comunicano di più: online.

Le classi terze e quarte dei quattro istituti coinvolti hanno partecipato con attenzione, facendo domande, raccontando esperienze, aprendo spazi di dialogo vero.

Perché l’obiettivo non è solo spiegare come si interviene su una violenza: è aiutare a riconoscere i segnali, a chiedere aiuto, a capire che chi vede non è spettatore ma può diventare parte della soluzione.

La convinzione, spiegano dalla Questura, è che la scuola sia il luogo privilegiato per educare al rispetto, alla legalità e a quell’attenzione verso l’altro che può salvare una vita.

Il percorso si chiuderà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un evento al Teatro Ariston: sul palco saliranno le autorità locali e soprattutto gli studenti che hanno partecipato agli incontri, per trasformare quanto ascoltato in un messaggio collettivo.



