De Luca a Tp24: "Lavoro per una nuova Sicilia"

20/11/2025 10:08:00

Tp24 intervista l’on. Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord.

A gennaio, spiega, il movimento presenterà «una nuova disponibilità» coinvolgendo professionisti, mondo universitario e soprattutto imprenditori. Un percorso pensato per “chiudere un ciclo” e aprirne uno nuovo, dopo gli scossoni giudiziari che hanno investito la Regione nelle ultime settimane.

«Noi restiamo all’opposizione» ha chiarito De Luca. «Ma un’opposizione responsabile. Continuiamo a incalzare il governo regionale, perché la Sicilia ha bisogno di una nuova idea di amministrazione e di un modello alternativo alla deriva parassitaria che sta emergendo».

De Luca è stato a Marsala e Trapani per il tour Sud Chiama Nord ha programmato nelle nove province siciliane. Conferenze stampa, incontri pubblici, confronti con amministratori, professionisti e cittadini: il movimento vuole arrivare preparato alla stagione politica che si apre nel 2026, quando si voterà per le regionali.

