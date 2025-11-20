Sezioni
Cultura

20/11/2025 16:44:00

Enrico Montesano porta "Ottanta voglia di stare con voi" al Teatro Ariston

Riparte con un appuntamento di grande richiamo la stagione del Teatro Ariston di Trapani, che venerdì 21 novembre 2025 accoglierà Enrico Montesano con il suo nuovo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi”, in scena alle 21, un titolo che celebra in modo ironico i suoi ottant’anni e la sua energia ancora intatta.

L’artista romano torna a Trapani a quasi dieci anni dalla sua applauditissima esibizione al teatro antico di Segesta. Questa volta presenta un viaggio teatrale che attraversa mezzo secolo di carriera, tra teatro, cinema e televisione, con uno sguardo sulle trasformazioni della società contemporanea.

Lo spettacolo è un monologo vivace, arricchito da canzoni, improvvisazioni e imitazioni, con il ritorno dei personaggi che hanno reso celebre Montesano, come la donna inglese e il pensionato Torquato. Sarà un incontro diretto con il pubblico, che avrà un ruolo attivo in un’atmosfera coinvolgente e spontanea. Per Montesano, il teatro rimane un rito collettivo, vivo solo grazie alla presenza degli spettatori.

L’attore, che debuttò nel 1966 e raggiunse la massima popolarità negli anni ottanta, proporrà aneddoti, memoria culturale e spunti di attualità con il suo inconfondibile tono ironico. Un invito speciale è rivolto ai più giovani, perché tornare a teatro, in un’epoca dominata dagli schermi, significa riscoprire un’esperienza autentica e condivisa.

Per chi raggiungerà la città in occasione dell’evento, il portale del turismo a Trapani (hotel-trapani.com) offre informazioni utili per organizzare il soggiorno. Chi desidera abbinare la serata a un percorso gastronomico può consultare la guida Dove mangiare a Trapani, con una selezione aggiornata dei migliori locali del territorio.

Una serata che unisce memoria, comicità e talento, celebrando uno dei protagonisti più amati dello spettacolo italiano.









