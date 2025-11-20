Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
20/11/2025 09:25:00

Un pianoforte per il bambino prodigio Alessandro: l'appello della regista Cinzia TH Torrini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763627176-0-un-pianoforte-per-il-bambino-prodigio-alessadro-l-appello-della-regista-cinzia-th-torrini.jpg

Un appello e una raccolta fondi per sostenere il talento di  Alessandro Gercasi, il piccolo musicista prodigio siciliano. La regista Cinzia TH Torrini, che lo ha recentemente diretto sul set, invita a mobilitarsi per aiutare Alessandro, giovanissimo interprete scelto per interpretare Peppino di Capri da bambino nel film “Champagne”, produzione Rai.

 

Alessandro, talento naturale e sensibilità rara, coltiva una forte passione per la musica. Per continuare il suo percorso artistico e prepararsi alle future selezioni del Conservatorio, ha però bisogno di uno strumento adeguato: un pianoforte con cui esercitarsi ogni giorno.

 

Da qui nasce la campagna di solidarietà lanciata sulla piattaforma Eppela, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari all’acquisto dello strumento.

Il progetto è disponibile a questo link.
 

La famiglia, la regista e quanti credono nel talento del piccolo Alessandro rivolgono dunque un invito a tutti coloro che vogliono sostenere il suo sogno musicale: un gesto concreto può fare la differenza nella crescita artistica di un bambino speciale.

 









Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...

Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...