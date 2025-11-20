Un pianoforte per il bambino prodigio Alessandro: l'appello della regista Cinzia TH Torrini

20/11/2025 09:25:00

Un appello e una raccolta fondi per sostenere il talento di Alessandro Gercasi, il piccolo musicista prodigio siciliano. La regista Cinzia TH Torrini, che lo ha recentemente diretto sul set, invita a mobilitarsi per aiutare Alessandro, giovanissimo interprete scelto per interpretare Peppino di Capri da bambino nel film “Champagne”, produzione Rai.

Alessandro, talento naturale e sensibilità rara, coltiva una forte passione per la musica. Per continuare il suo percorso artistico e prepararsi alle future selezioni del Conservatorio, ha però bisogno di uno strumento adeguato: un pianoforte con cui esercitarsi ogni giorno.

Da qui nasce la campagna di solidarietà lanciata sulla piattaforma Eppela, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari all’acquisto dello strumento.

Il progetto è disponibile a questo link.



La famiglia, la regista e quanti credono nel talento del piccolo Alessandro rivolgono dunque un invito a tutti coloro che vogliono sostenere il suo sogno musicale: un gesto concreto può fare la differenza nella crescita artistica di un bambino speciale.



