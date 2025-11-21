Shark fantastici al Forum: lezione all’Olimpia e prove di grandezza

21/11/2025 06:00:00

Profanato uno dei templi del basket, gli Shark si avviano a vivere una grande stagione agonistica. Con al seguito un migliaio di tifosi entusiasti e in visibilio, hanno stroncato le velleità di vittoria degli ambrosiani sia sugli spalti del Forum sia sul parquet. Jasmin Repesa ha tenuto il pallino in mano per tutta la durata del match, anche se l’esito finale, come ormai di consueto, è arrivato a un solo minuto dalla fine.

Grande prova di forza, dunque, anche se Ettore Messina poteva vantare – e non l’ha fatto, da vero gentleman del basket – numerosi alibi tra infortuni e affaticamento da Coppa. Si è visto fin dall’inizio che gli Squali erano più pimpanti e famelici di vittoria. Il fatto che si giocasse praticamente “in casa” (quasi mille tifosi al seguito) li ha esaltati, e tutti hanno profuso il meglio delle loro caratteristiche, tecniche e mentali.

Un gradino sopra tutti eleverei naturalmente J.D. Notae: un furetto imprendibile, un MVP, un match winner, un atleta che meriterebbe palcoscenici europei di altissimo livello. L’ex compagno di squadra Robinson lo ha preceduto in questo percorso, ma il nativo di Covington è ormai sulle sue tracce e non è detto che a gennaio, a mercato aperto, possa resistere alle più belle e ricche sirene europee.

La chiave di Repesa

Repesa gli ha affidato le chiavi della regia, sottraendole anche a Ford: la vera mossa vincente. Successivamente, per spuntare le armi offensive dell’Olimpia, ha adottato gli schemi difensivi messi in atto recentemente dall’Asvel Villeurbanne, che pochi giorni fa ha subito solo 80 punti. Affrontare l’Armani “a specchio” sarebbe stato un suicidio tattico, quindi Repesa doveva inventarsi qualcosa per limitare quel diavoletto di Armoni Brooks, micidiale tiratore da tre e vera punta di diamante milanese. Con una zona 2/3 molto adattata ha limitato Brooks e frenato anche le incursioni degli altri, subendo lo stesso punteggio dei francesi.

Se Trapani subisse 80 punti a partita, con uno score che la vede prima in campionato con 92 punti segnati, sarebbe evidente che vincerebbe molte gare della regular season. Così infatti è stato contro una big, anche se si è dovuto sudare fino alla fine per l’imperioso ritorno dei mai domi milanesi.

I singoli

Oltre al sublime Notae (26 punti e 6 rimbalzi), sugli scudi anche:

Timmy Allen , cui Repesa affida sempre il maggior minutaggio (32’ contro Milano). Lo considera insostituibile: una cerniera fondamentale, un grande lottatore anche in marcatura con avversari più fisici.

, cui Repesa affida sempre il maggior minutaggio (32’ contro Milano). Lo considera insostituibile: una cerniera fondamentale, un grande lottatore anche in marcatura con avversari più fisici. Mirza Alibegovic , capitano e catalizzatore: si esalta quando il tifo cresce. Buone le percentuali al tiro (67%, a parte un improbabile 0/4 ai liberi).

, capitano e catalizzatore: si esalta quando il tifo cresce. Buone le percentuali al tiro (67%, a parte un improbabile 0/4 ai liberi). Jordan Ford , prezioso in cabina di regia quando Notae deve rifiatare. A Trapani si esprime con punteggi inferiori rispetto a Trento, ma il gioco di Repesa è meno “a ruota libera” e più codificato.

, prezioso in cabina di regia quando Notae deve rifiatare. A Trapani si esprime con punteggi inferiori rispetto a Trento, ma il gioco di Repesa è meno “a ruota libera” e più codificato. Eboua : 10 punti e 8 rimbalzi. Atipico come pivot non intimidatore d’area, ma migliorato tantissimo nel tiro da fuori. Una garanzia.

: 10 punti e 8 rimbalzi. Atipico come pivot non intimidatore d’area, ma migliorato tantissimo nel tiro da fuori. Una garanzia. Matthew Hurt , ormai recuperato fisicamente: rendimento costante e buona mano dalla lunga distanza.

, ormai recuperato fisicamente: rendimento costante e buona mano dalla lunga distanza. Cappelletti , utile cambio in cabina di regia viste le assenze.

, utile cambio in cabina di regia viste le assenze. Petrucelli e Rossato , i “gemelli dei frangiflutti”: fondamentali in difesa, talvolta troppo fallosi (Rossato detiene il primato del torneo con oltre 4 falli di media).

, i “gemelli dei frangiflutti”: fondamentali in difesa, talvolta troppo fallosi (Rossato detiene il primato del torneo con oltre 4 falli di media).

La domanda che pesa

Le vere preoccupazioni di Repesa non riguardano il parquet, ma i rapporti con la Governance. Il recente deferimento del Trapani Calcio per irregolarità nella gestione contabile della società, avrà ripercussioni anche nel basket? C'è chi malignamente lo sospetta. Antonini nega e minaccia querele: "La vittoria di Milano a qualcuno deve aver dato particolarmente fastidio".

Il Sorcio Verde



