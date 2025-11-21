Trapani, “Degne di Nota”: musica e parole contro la violenza sulle donne

21/11/2025 13:30:00

Un concerto per ricordare, denunciare e prendere posizione. È “Degne di Nota”, l’evento in programma il 24 novembre alle 17.00 nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, affidata al Fondo Edifici di Culto. Un appuntamento gratuito e aperto alla cittadinanza, pensato per accendere i riflettori sulla violenza contro le donne attraverso il linguaggio più diretto e universale: la musica e la parola.

A dirigere il concerto sarà il Maestro Leonardo Nicotra, mentre gli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stasi daranno voce a testi e letture dedicati al tema, trasformando la serata in un momento collettivo di riflessione e responsabilità.

L’iniziativa nasce dal Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne, firmato in Prefettura il 28 novembre 2024. Proprio da quel documento prende forma un percorso che mette insieme istituzioni, cultura e comunità per ribadire un messaggio semplice e radicale: la violenza non è mai accettabile.

L’ingresso è libero. L’invito è rivolto a tutti: partecipare significa esserci, ascoltare, e fare la propria parte.



