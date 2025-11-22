Nel segno di Sciascia: il viaggio di “Noi ci ricorderemo” nella Sicilia di Nino De Vita

22/11/2025 10:08:00

Il 20 novembre 1989 Leonardo Sciascia moriva a Palermo.

Trentasei anni dopo, la sua presenza resta viva nelle pagine, nei racconti, nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Tra queste voci c’è quella di Nino De Vita, poeta marsalese, che alla loro amicizia ha dedicato Noi ci ricorderemo (Le Lettere), un libro che è insieme ricordo, sguardo e confidenza. Non una celebrazione, ma il racconto di un rapporto costruito lentamente, attraverso incontri, silenzi, passeggiate e letture condivise.

Il volume si apre con il momento che segna l’inizio di tutto: Palermo, novembre 1969, una galleria, Enzo Sellerio che espone le sue fotografie, il campanello di via Siracusa 50. E quell’uomo che si muove “a passo a passo”, la sigaretta alla bocca. «Venga, le presento Leonardo Sciascia». Da quel gesto semplice nasce una storia lunga vent’anni.

Il libro contiene pagine che restituiscono la freschezza di quel primo avvicinarsi. Come l’episodio del “passaggio” in macchina, la piccola Fiat 500 appena lavata per l’occasione, il silenzio rispettoso e imbarazzato del giovane De Vita accanto allo scrittore, i tentativi di rompere la tensione con un commento sul traffico o su un romanzo di Moravia. «Eh sì», risponde Sciascia, brevemente. Una scena che oggi fa sorridere, ma che rivela l’inizio di una confidenza destinata ad allargarsi con gli anni.

Un tour che attraversa la Sicilia

Da questo libro nasce una tournée che, nelle ultime settimane, sta attraversando la Sicilia occidentale come un viaggio nella memoria e nella parola. Un percorso che ha già toccato Palermo, con l’incontro del 16 ottobre alla Feltrinelli insieme a Giosuè Calaciura, e poi Racalmuto, l’8 novembre, nella casa stessa della memoria sciasciana: la Fondazione dedicata allo scrittore.

Ora il tour prosegue, con una serie di appuntamenti che portano il libro dentro teatri, musei, cantine storiche e spazi culturali. Un itinerario che mette in dialogo comunità diverse, ma tutte legate da un filo comune: l’idea che Sciascia sia ancora un interlocutore necessario.

Le prossime tappe

Mazara del Vallo , Teatro Garibaldi — domenica 23 novembre 2025, ore 18:30

, Teatro Garibaldi — Alcamo , Oratorio del Collegio dei Gesuiti — mercoledì 26 novembre 2025, ore 18:00

, Oratorio del Collegio dei Gesuiti — Marsala , Cantine Florio — giovedì 27 novembre 2025, ore 18:00

, Cantine Florio — Salemi , Castello Normanno Svevo — sabato 29 novembre 2025, ore 17:00

, Castello Normanno Svevo — Trapani, Museo Regionale Agostino Pepoli — mercoledì 3 dicembre 2025, ore 17:00

Ogni incontro sarà affidato a voci diverse: studiosi, scrittori e giornalisti che metteranno in relazione il libro con l’eredità sciasciana, senza retorica e senza museificazioni. Un percorso che vuole restituire l’umanità dei rapporti e l’ascolto lento che attraversa Noi ci ricorderemo.



Nino De Vita, nato a Marsala nel 1950, è una delle personalità più riconosciute della poesia italiana contemporanea. Autore di una trilogia in dialetto siciliano — Cutusìu, Cùntura, Nnòmura — e di molti volumi che hanno raccolto premi nazionali, ha lavorato sempre sul margine tra lingua e memoria, tra luoghi e voce poetica. La sua scrittura, limpida e misurata, si presta con naturalezza al racconto di un’amicizia nata per caso, ma coltivata con cura.

Noi ci ricorderemo aggiunge un tassello decisivo: non solo l’incontro con Sciascia, ma la restituzione di un clima, di un modo di guardare il mondo, di un’idea di letteratura come responsabilità e continua domanda.



La tournée, nel trentaseiesimo anniversario della morte di Sciascia, non si limita a ricordare. Cerca piuttosto di rimettere in circolo una storia, rendendola accessibile a generazioni e luoghi diversi. Un modo per dire che alcune amicizie, e alcune parole, continuano a camminare molto oltre il tempo in cui sono nate. Forse il senso del libro e di questo viaggio è tutto nel titolo: noi ci ricorderemo.



