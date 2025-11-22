Sagre, libri e mostre: il fine settimana del 22 e 23 novembre in provincia di Trapani

22/11/2025 06:00:00

La provincia di Trapani si prepara a un fine settimana vivace, dove tradizioni, cultura e arte si intrecciano in un programma che tocca Santa Ninfa, Marsala, Trapani, Mazara e Paceco.

Dalle degustazioni dedicate alla pecora del Belìce agli incontri su letteratura e memoria, dai concerti alle mostre, il 22 e 23 novembre offrono un mosaico di appuntamenti per pubblici diversi:

SANTA NINFA - A Santa Ninfa il 22 e 23 novembre torna “Un giorno da pecora”, la festa dedicata alla pecora del Belìce e ai suoi prodotti: carne, ricotta, formaggi e la Vastedda Dop. Gli stand apriranno sabato alle 18 in piazza Libertà e via Garibaldi, mentre le degustazioni proseguiranno domenica dalle 10 alle 22. Sabato sera previsto il concerto gratuito di Alberto Urso. In assaggio arrosticini, pecora bollita, pasta al ragù di agnellone, cous cous, zuppe e dolci tipici. Musei e chiese resteranno aperti per i visitatori; presenti anche hobbisti ed espositori. MARSALA - Il libro Palermo Requiem di Gery Palazzotto, nato dal podcast Loro lo sanno, sarà presentato a Marsala sabato 22 novembre 2025 alle 18, presso l’associazione Finestre sul Mondo in via Sibilia 36. Con l’autore dialogheranno Giacomo Di Girolamo e l’avvocato Valerio Vartolo. Il volume ricostruisce il rapporto tra Stato, mafia, depistaggi e servizi segreti tra anni ’70 e ’90, con la storia di Emanuele Piazza al centro. MARSALA - Nel weekend la Settimana “Nati per Leggere” entra nel vivo al Complesso San Pietro. Sabato 22 novembre sono previste le consuete attività mattutine dedicate ai piccoli lettori, con letture ad alta voce curate dal personale della Biblioteca e dal gruppo dei volontari NpL, insieme alle narrazioni con Kamishibai di Matilde Sciarrino.

MARSALA - L’Accademia Beethoven ospita il concerto “Le donne e l’Amore” del Duo Armonie, domenica 23 novembre alle 18 al Teatro Sollima di Marsala, in occasione della XXV Giornata contro la violenza sulle donne. Protagoniste la mezzosoprano Elisabetta Paglia e la pianista Angela Ignacchiti, con un programma che attraversa lirica italiana e francese, da Mascagni a Bizet, da Tosti a Rossini.

TRAPANI - sabato 22 novembre alle 17, alla Chiesa di Sant’Alberto, nuovo appuntamento con Identità Perdute, la rassegna della Fondazione Nova Civitas. Ospite sarà il giornalista e saggista Marco Valle, che presenterà il libro “Andavano per mare”, un viaggio nella storia marittima italiana tra esploratori, navigatori e rotte che hanno segnato il Mediterraneo. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

MAZARA DEL VALLO - L’estemporanea di pittura “L’Arte di Saper Rinascere” sarà inaugurata sabato 22 novembre alle 9 al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, dove resterà visitabile fino al 30 novembre. L’evento è promosso dalla Fidapa BPW Mazara con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco, Palma Vitae e Croce Rossa. Artiste e artisti – tra cui Barbera, Girgenti, Alaya, Grosso, Marascia, Currò, Cristaldi e Gucciardo – presenteranno opere dedicate al tema della rinascita femminile. L’iniziativa anticipa le manifestazioni per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

PACECO - Domenica 23 novembre alle 17 a Paceco prende il via la terza edizione di Vino&Libri, rassegna organizzata da AIS Trapani e dall’Enoteca “La Bottega del Caffè”. Ospite del primo incontro sarà Claudia Lanteri con il romanzo L’isola e il tempo, in dialogo con Baldo Palermo. La degustazione di Marsala, Porto e Sherry sarà guidata da Ignazio Perez, miglior sommelier del Marsala. Partecipazione su prenotazione al 349 6720127, ticket 10 euro.

TRAPANI - La mostra retrospettiva “Ferdinandea. Natura metafora dell’uomo” dedicata all’artista pantesco Giambattista Mauro Mannone è stata inaugurata il 21 novembre al Museo San Rocco di Trapani, dove resterà visitabile fino al 31 marzo 2026. L’esposizione, curata da Alessandra Infranca e Liborio Palmeri, ricostruisce la sua ricerca artistica, segnata dal dialogo tra materia, luce e natura. Una sezione è dedicata ai lavori realizzati con gli studenti, insieme a un momento musicale previsto per l’inaugurazione. Il museo è aperto martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30, con prenotazioni al 3792705571 o museosanrocco@gmail.com.

MARSALA - Continuano le aperture invernali dei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con visite guidate ogni weekend a cura di ArcheOfficina. Si potranno visitare la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato 15-18, domenica 10-13 e 15-18, con visite ogni ora. Biglietti da 4 a 5 euro (ridotti per studenti e under 18), ticket unico a 12/7 euro. Prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com; info presso la biglietteria del Parco.



