A Trapani nasce "Sicilia Editrice Srl": un nuovo gruppo editoriale e una TV digitale

22/11/2025 13:30:00

Un nuovo progetto editoriale prende forma a Trapani. È stata infatti costituita Sicilia Editrice Srl, un Gruppo Editoriale che punta a raccontare con professionalità e attenzione l’intero territorio della Sicilia Occidentale, dalle vicende politiche agli eventi culturali, dal food entertainment allo sport.

L’obiettivo è creare un sistema integrato di comunicazione capace di raggiungere un pubblico ampio e diversificato. La nuova realtà opererà sul digitale terrestre, con una copertura che comprenderà le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa grazie a un contratto di servizio con RAI WAY S.p.A.. A questo si affiancheranno un sito web dedicato con palinsesto live h24 e una presenza attiva su tutte le principali piattaforme social, per garantire una fruizione coordinata e dinamica dei contenuti.

A guidare il Gruppo sarà Massimo Marino, già editore di Telesud e figura di riferimento nel panorama televisivo siciliano. Marino ha raccontato così la genesi del progetto: “Parte una nuova sfida. Da mesi cittadini e imprenditori trapanesi, e non solo, mi chiedevano di costituire una nuova realtà televisiva più attenta al nostro territorio. Un attestato di stima per il quale li ringrazio. Non nego di essere stato titubante: l’editoria, soprattutto quella siciliana, attraversa un momento di grande difficoltà, come dimostrano gli accadimenti di queste ultime settimane. Tuttavia, le insistenze nel dar vita a un nuovo progetto editoriale mi hanno convinto a fare un passo avanti, mettendo a disposizione la mia esperienza per gestire, da Presidente del Gruppo, una sfida tanto difficile quanto affascinante.”

Il lavoro adesso entra nel vivo. Marino aggiunge: “Adesso, insieme ai soci fondatori e a chiunque vorrà contribuire al progetto, ci rimboccheremo le maniche per lavorare ai nuovi studi, all’organigramma aziendale e alla programmazione che partirà con l’anno nuovo, con giornalisti e conduttori di punta del territorio e non solo. A breve presenteremo il brand e il logo del Gruppo Editoriale, che sarà chiaramente distinto dalla persona giuridica Sicilia Editrice Srl.”

E alle voci che in questi giorni si rincorrono in città, il Presidente risponde in modo netto: “Questa iniziativa editoriale non intende essere né contro né a favore di qualcuno, ma solo ed esclusivamente PER IL TERRITORIO. Sarà l’unica stella polare che seguiremo.”

Con la nascita di Sicilia Editrice Srl, Trapani si prepara dunque ad accogliere una nuova realtà mediatica, che promette di dare voce e centralità alla Sicilia Occidentale con uno sguardo moderno e innovativo.



