Crisi idrica: domani Faraone nel Trapanese per incontrare i sindaci dei comuni colpiti
Prosegue la mobilitazione politica sulla grave crisi idrica che sta colpendo il Trapanese. Domani mattina Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva, insieme a Fabrizio Micari, componente del direttivo regionale di IV Sicilia, sarà in visita in diversi comuni per incontrare i sindaci e raccogliere direttamente le loro segnalazioni.
La delegazione farà tappa a Paceco, Santa Ninfa, Poggioreale e Partanna. Le riunioni si terranno nei rispettivi municipi, dove gli amministratori locali illustreranno nel dettaglio lo stato dell’emergenza, le criticità nella distribuzione e le conseguenze per cittadini e imprese. Obiettivo del tour è comprendere come intervenire e quali iniziative politiche attivare a livello regionale e nazionale.
La missione arriva dopo l’allarme lanciato dallo stesso Faraone la scorsa settimana sulla situazione del Lago Garcia, l’invaso da cui dipendono gran parte dei Comuni della provincia di Trapani e alcune aree dell’Agrigentino. Il deputato ha definito “drammatica” la condizione del bacino, che avrebbe una disponibilità di acqua sufficiente per meno di dieci giorni.
Una condizione aggravata, secondo Faraone, da dati non chiari e responsabilità attribuite al Consorzio di Bonifica Palermo 1. Le immagini dell’invaso, ormai quasi ai minimi storici, confermano un quadro che preannuncia una crisi senza precedenti per uso civile e agricolo.
Domani, dunque, il confronto diretto con i sindaci per fare il punto e valutare iniziative urgenti in vista di settimane che si preannunciano particolarmente difficili per il territorio.
