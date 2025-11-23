Sezioni
Politica
23/11/2025 08:41:00

Oggi Conte a Palermo, all'incontro: "Politica e malaffare l'unica separazione utile"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/1763883899-0-oggi-conte-a-palermo-all-incontro-politca-e-malaffare-l-unica-separazione-utile.jpg

Giuseppe Conte oggi in Sicilia. Domenica 23 novembre, il leader del Movimento 5 Stelle sarà a Palermo, al Teatto Massimo, per un appuntamento pubblico dedicato a uno dei temi più delicati per l’isola: il rapporto, sempre più evidente, tra politica e malaffare.

 

L’incontro, dal titolo “Politica e malaffare: l’unica separazione utile ai cittadini”, si terrà alle ore 16.00 e vedrà la partecipazione di ospiti, attivisti e testimoni che racconteranno ciò che oggi non funziona nel sistema politico-amministrativo siciliano. Un momento di confronto e denuncia, ma anche di proposta, per costruire – come sottolineano dal Movimento – un’alternativa fondata su trasparenza, legalità e diritti.

 

L’iniziativa arriva in un contesto regionale attraversato da scandali, inchieste e criticità diffuse. La visita di Conte punta a rimettere al centro la necessità di una rottura netta con le vecchie logiche e di un impegno collettivo per restituire fiducia ai cittadini.









