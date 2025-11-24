Sezioni
Politica
24/11/2025 21:27:00

Alberi per il Futuro, a Trapani il M5S ricorda il piccolo Alessandro 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1764016247-0-alberi-per-il-futuro-a-trapani-il-m5s-ricorda-il-piccolo-alessandro.jpg

Ieri mattina, in via del Legno, all’angolo con via della Quercia a Trapani, si è svolta l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle nell’ambito della decima edizione della campagna nazionale dedicata alla forestazione urbana.

L’appuntamento trapanese di quest’anno è stato dedicato alla memoria del piccolo Alessandro, tragicamente scomparso il 25 ottobre scorso. Alla presenza dei familiari, è stato messo a dimora un albero in suo ricordo. I genitori hanno accolto con grande sensibilità il gesto, condiviso dai presenti che hanno legato ai rami piccole sagome di legno con pensieri ed emozioni dedicate al bambino.

 

Oltre all’albero dedicato ad Alessandro, il M5S ha piantato altre otto essenze nell’area di via del Legno, contribuendo così all’arricchimento del patrimonio verde cittadino.

«Questa edizione di Alberi per il Futuro ha un significato particolarmente profondo – ha dichiarato la deputata regionale Cristina Ciminnisi –. Abbiamo voluto ricordare il piccolo Alessandro in un abbraccio collettivo, in un segno di vicinanza alla sua famiglia. Ringrazio i suoi genitori per aver accolto con gentilezza il pensiero che abbiamo voluto dedicare a lui. Un modo per far sì che il suo ricordo continui a vivere, radicato nella nostra terra così come le nuove piante messe a dimora oggi».

 

All’iniziativa era presente anche il sindaco Giacomo Tranchida, che ha portato i saluti dell’amministrazione. Ciminnisi ha inoltre ringraziato il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle per l’organizzazione e ha sottolineato il valore ambientale e sociale dell’evento: «Da anni il M5S pianta nuovi alberi in tutta la Sicilia per incoraggiare le amministrazioni a prendersi cura del verde urbano e investire nella forestazione delle nostre città. Gli alberi sono i nostri migliori alleati contro gli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici».

La campagna proseguirà anche nel resto della provincia. È atteso per il prossimo fine settimana il recupero dell’iniziativa a Salaparuta, rinviata a causa del maltempo, mentre Questa mattina il programma è continuato a Castelvetrano, confermando l’impegno del Movimento 5 Stelle nella tutela ambientale e nella creazione di nuovi spazi verdi per le comunità locali.









