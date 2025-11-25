Emergenza idrica a Trapani, aggiornamento del Sindaco Tranchida: “Tempistiche positive"

Buone notizie sul fronte dell’emergenza idrica.
Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, comunica che Siciliacque ha completato tutti i collegamenti necessari per il by-pass tra la condotta comunale Bresciana e quella regionale.
Grazie al lavoro concluso nelle ultime ore, si sta già reimmettendo acqua da Bresciana verso Trapani.
Secondo le previsioni fornite dal Comune, l’erogazione dovrebbe riprendere nella serata di domani, mercoledì 26 novembre, nel centro storico.
Il ripristino della distribuzione nelle altre zone della città seguirà secondo i turni stabiliti.
Resta attivo il Centro Operativo Comunale (COC) per raccogliere segnalazioni e programmare eventuali interventi con autobotti nelle aree più critiche.