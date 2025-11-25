Sezioni
Politica
25/11/2025 02:00:00

Schifani “Ambasciatore dell’Ambiente”, Dipasquale (Pd): “Meritava quello alla sporcizia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/schifani-ambasciatore-dell-ambiente-dipasquale-pd-meritava-quello-alla-sporcizia-450.jpg

 Fa discutere l’assegnazione del nuovo premio “Ambasciatore dell’Ambiente” al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. A contestare duramente il riconoscimento è il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale, che parla di “scelta surreale” da parte del governo regionale.

 

Fa davvero riflettere vedere la Regione istituire il premio e assegnarlo proprio a Schifani, che amministra una Sicilia sommersa dai rifiuti e spende milioni per mandarli all’estero”, attacca Dipasquale. Nel mirino del parlamentare dem c’è anche la motivazione del riconoscimento: “Ancora più fantasiosa è la frase secondo cui avrebbe sostenuto ‘soluzioni innovative per trasformare i rifiuti in risorsa’. Quali soluzioni?”.

 

Dipasquale ricorda come, a suo dire, il centrodestra al governo dell’Isola “in otto anni non sia riuscito a costruire una prospettiva concreta sul tema dei rifiuti”. “Parlano di termovalorizzatori – aggiunge – ma se davvero li avessero voluti, avrebbero potuto realizzarli”.

 

Il deputato insiste poi sullo stato complessivo del territorio: “Fuori dalle cinte urbane la Sicilia è una enorme discarica a cielo aperto. Dove sono i sindaci a occuparsi della pulizia qualcosa si fa, altrove – dove la competenza è della Regione – regna il degrado”.

Da qui la stoccata finale: “Altro che ambasciatore dell’ambiente. Io lo avrei nominato ambasciatore della sporcizia e delle discariche abusive”.









