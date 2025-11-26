Sezioni
Politica
26/11/2025 00:00:00

Di Paola (M5S): "Complimenti a buon lavoro a Fico e Decaro. Ora tocca alla Sicilia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764105348-0-di-paola-m5s-complimenti-a-buon-lavoro-a-fico-e-decaro-ora-tocca-alla-sicilia.jpg

 “Complimenti e auguri di buon lavoro all'amico Roberto Fico, da sempre bandiera del Movimento 5 Stelle. Grazie a lui la Campania è la seconda regione a 5 Stelle”. Così il coordinatore regionale del M5S Sicilia, Nuccio Di Paola, commenta l’elezione di Fico alla presidenza della Regione Campania e quella di Antonio Decaro alla guida della Regione Puglia.

 

Per Di Paola, la vittoria dei due nuovi governatori rappresenta “un chiaro segnale di ribellione che arriva dal Sud contro un governo nazionale spiccatamente antimeridionalista, che usa il Mezzogiorno solo per raccattare voti e tasse, salvo poi abbandonarlo al suo destino”.

 

L’esponente pentastellato guarda ora alle prossime elezioni in Sicilia: “Siamo sicuri – afferma – che la presidenza di Fico ridurrà le distanze tra cittadini e istituzioni. È un buon viatico anche per la Sicilia, che presto sarà chiamata alle urne con la speranza di mettere finalmente la parola fine ad anni di malgoverno del centrodestra e a uno dei peggiori governi della nostra storia regionale”.

 

Di Paola critica inoltre l’esecutivo guidato da Renato Schifani, accusandolo di “risultati tanto brutti e farlocchi da arrivare ad autoassegnarsi premi per far credere che stia operando bene”. Il coordinatore M5S conclude con un appello al cambiamento: “Ora tocca alla Sicilia”.

 

 









