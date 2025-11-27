Marsala, il consigliere Pugliese: "Serve una visione condivisa per il turismo del futuro"

27/11/2025 15:55:00

Il consigliere comunale Pugliese ha preso parte al secondo incontro del progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, un percorso di confronto che sta coinvolgendo operatori turistici, associazioni, partiti politici e movimenti civici. Un’iniziativa nata «dal basso, apartitica e centrata su metodo, dati e competenze», come sottolinea lo stesso consigliere, che si dice «particolarmente interessato a un lavoro che punta a costruire un futuro turistico più solido per la nostra città».

Nel corso della riunione sono state illustrate le principali criticità del comparto turistico marsalese, ma anche gli elementi di forza attorno ai quali costruire una strategia c

ondivisa. Una visione che, spiega Pugliese, «mette insieme mare, cultura, enogastronomia e la straordinaria Laguna dello Stagnone». Presentati anche «dati aggiornati sui flussi turistici», i risultati «di un sondaggio condotto all’aeroporto di Birgi» e il lavoro sulla «candidatura UNESCO dei vini fortificati», materiali utili – afferma – «per guidare scelte amministrative più consapevoli».

Tra i temi più discussi, l’ipotesi di costituire una fondazione pubblico-privata che possa occuparsi della gestione turistica in maniera stabile e professionale. «Ritengo che questa proposta meriti una valutazione seria e approfondita» commenta il consigliere, «anche alla luce delle esperienze positive già attivate in altri comuni italiani».

Pugliese ribadisce infine il proprio impegno a favore di una programmazione che guardi al lungo periodo: «Sosterrò un percorso di pianificazione turistica sostenibile, partecipata e capace di valorizzare le nostre risorse umane, culturali e ambientali». Per il consigliere, la strada è tracciata: «Solo attraverso una visione condivisa potremo rendere Marsala una destinazione di eccellenza, all’altezza delle sue potenzialità».



