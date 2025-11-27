Sezioni
Sport
27/11/2025 12:03:00

Antonini dice addio (di nuovo). Ma sarà vero?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/antonini-dice-addio-di-nuovo-ma-sara-vero-450.jpg

"Questo è il mio ultimo intervento. Non intendo tornare a Trapani, né ora né in futuro". Parole definitive, drammatiche, ma non nuove. Valerio Antonini torna ad annunciare il suo addio a Trapani, stavolta con un post social carico di livore, rivolto ai giornalisti – definiti “opportunisti e nascosti” – e ai tifosi, sempre più delusi da una gestione che, per molti, ha mostrato il fiato corto.

Antonini promette silenzio assoluto e lancia accuse trasversali ai media locali e a chi, secondo lui, incarna "la sconfitta inevitabile di questa terra magnifica ma irrimediabilmente compromessa". Un epitaffio digitale che suona più come un’accusa che come una rinuncia.

Ma è davvero la fine? O l’ennesimo bluff? È da quando Tp24 pubblicò la prima inchiesta sul suo passato imprenditoriale che Antonini minaccia di andarsene. Aveva promesso l’addio a dicembre, poi a gennaio, poi dopo la prima penalizzazione, poi dopo l’ultima sconfitta in campionato. Ma è sempre rimasto, cambiando toni, alleati, strategie.

Nel frattempo però le pendenze si accumulano. Lo aspettano:

  • L’ex Provincia per i pagamenti delle utenze dello Stadio Provinciale;
  • Il Comune di Trapani, per la regolarizzazione del canone del Palazzetto;
  • La FIP e la Lega, per le irregolarità contabili al vaglio delle Procure sportive;
  • I suoi “compagni” di partito nel movimento "Futuro", ormai evaporato dopo pochi mesi di fuochi d’artificio;
  • Diversi creditori, che lui definisce "truffatori", ma che aspetterebbero risposte e saldi.

Nel frattempo, sul campo, la Trapani Shark continua a perdere punti (e forse anche pezzi), e anche l’umore dei tifosi si fa sempre più cupo. Il comunicato delle curve, pochi giorni fa, parlava chiaro: servono chiarezza e confronto pubblico.

Antonini invece rilancia l’ennesimo silenzio stampa. Ma è difficile credere che rinuncerà alla ribalta. Per uno come lui, il silenzio è più insostenibile della sconfitta.









