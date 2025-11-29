A Paceco la 31ª edizione della Festa della Musica in onore di Santa Cecilia

29/11/2025 15:00:00

Torna per la sua trentunesima edizione la “Festa della Musica – Città di Paceco”, un appuntamento atteso e carico di significato che, fino al 30 novembre 2025, animerà la città in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. L’evento, che unisce fede, tradizione e cultura, vedrà come protagonista la Banda Musicale «Città di Paceco».

Il clou degli eventi musicali è in programma domenica 30 novembre. L’Auditorium «Regina Pacis» ospiterà, a partire dalle ore 17.00, il XXI Concerto in Onore di Santa Cecilia. L’evento avrà un duplice dedicatario, rendendo omaggio non solo alla Patrona della Musica, ma anche a Santa Caterina, Patrona della Città di Paceco. Il concerto sarà eseguito dalla Banda Musicale «Città di Paceco», guidata dal suo direttore, il Maestro Nicolò Genova, promettendo un repertorio in grado di coinvolgere il pubblico e di celebrare al meglio il potere universale della musica.

La Rassegna Musicale “Città di Paceco” si conferma così un appuntamento fondamentale per la comunità, un momento per rinsaldare le tradizioni, onorare i patroni e, soprattutto, vivere la musica come espressione di fede e di identità culturale condivisa. L’intera cittadinanza e i visitatori sono attesi per partecipare a questi giorni di festa, fede e melodia.







