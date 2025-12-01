Trapani, caso decadenza consiglieri comunali: Mazzeo manda tutto all’Assessorato regionale

01/12/2025 14:36:00

A Palazzo Cavarretta oggi, 1 dicembre 2025, si è riunita la conferenza dei capigruppo. La seduta è stata presieduta dal segretario generale Giovanni Panepinto e il presidente del Consiglio, Alberto Mazzeo.

Sul tavolo c’era il tema più caldo delle ultime settimane: la possibile decadenza di 8 consiglieri di maggioranza, assenti alle sedute del 22 e 23 ottobre. I consiglieri a rischio decadenza sono: Andrea Genco, Angela Grignano, Giovanni Carpinteri, Giovanni Parisi, Daniela Barbara, Marzia Patti, Vincenzo Guaiana, Baldassare Cammareri.

La conferenza però non è andata avanti. Dopo un rapido confronto, Mazzeo ha bloccato tutto annunciando una decisione che ha spiazzato molti: stop ai lavori e fascicolo spedito all’Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Queste le parole del presidente, pronunciate davanti ai presenti: «Per tutelare il Consiglio da speculazioni e dubbi sull’imparzialità dell’amministrazione, sospendo i lavori e mando tutto alla Regione».

In pratica: Mazzeo non vuole assumersi da solo la responsabilità di far continuare (o fermare) la procedura, e chiede un parere esterno per evitare polemiche e accuse da una parte o dall’altra.

