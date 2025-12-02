Marsala, al Parco di Lilibeo si presenta “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini

02/12/2025 09:24:00

Un viaggio nella Sicilia del vino che ha cambiato il destino economico e culturale dell’isola.

Martedì 2 dicembre 2025, alle 17.30, nella Sala Conferenze “Maria Luisa Famá” del Museo Archeologico di Lilibeo (lungomare Boeo 30), sarà presentato il volume di Rosario Lentini, “Sicilie del vino nell’800. I Woodhouse, gli Ingham-Whitaker, il duca d’Aumale e i duchi di Salaparuta”.

L’evento è organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Parco Archeologico Lilibeo Marsala e con l’Associazione Amici del Parco. Dopo i saluti istituzionali della direttrice Anna Occhipinti e della presidente Violetta Isaia, interverranno Giuseppe Todaro, presidente BCsicilia Marsala, e Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia. A dialogare con l’autore sarà Paola Alagna, responsabile Affari generali delle Cantine Pellegrino, che offriranno anche una degustazione finale di vini. Il libro ricostruisce un secolo decisivo per l’enologia siciliana: la nascita del vino “conciato” marsala grazie ai mercanti inglesi, l’espansione dei vigneti, l’arrivo dei vitigni stranieri, gli studi ampelografici, le tecniche innovative di vinificazione, fino alla devastazione della fillossera e alla rinascita con il “piede americano”. Una storia che tocca famiglie imprenditoriali protagoniste dell’Ottocento – dai Woodhouse ai Whitaker, dagli Orléans agli Alliata – e racconta un progetto ambizioso: fare della Sicilia un centro vitivinicolo competitivo nel mondo. Storico dell’economia e studioso della borghesia imprenditoriale siciliana, Rosario Lentini approfondisce da decenni i rapporti tra commercio, agricoltura e sviluppo industriale, come testimoniano le sue numerose pubblicazioni su Florio, Whitaker e sulle tonnare dell’isola. Per informazioni: Tel. 391 1179632 – marsala@bcsicilia.it



