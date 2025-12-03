Trapani Shark, terremoto in panchina: Repesa si dimette? 

03/12/2025 12:12:00

Scossa improvvisa in casa Trapani Shark. Secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti e rilanciato da PianetaBasket, l’allenatore croato Jasmin Repeša avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della squadra. Una notizia che ha colto di sorpresa tutto l’ambiente cestistico nazionale e che arriva nel pieno di settimane difficili, caratterizzate da tensioni crescenti.

Al momento, la società ha respinto le dimissioni del coach, ma la frattura sembra ormai evidente. Resta da capire se si tratti di un segnale d’allarme temporaneo o dell’inizio di un processo di smantellamento più ampio.

Roster in movimento: si muovono anche i giocatori

Nel frattempo, le turbolenze non riguardano soltanto la panchina. Diverse fonti parlano di movimenti imminenti nel roster, con alcuni giocatori italiani sul piede di partenza. Il nome più caldo è quello di Alessandro Cappelletti, playmaker di esperienza, che sarebbe nel mirino della Libertas Livorno, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto esterni. La trattativa non è ancora definita, ma il gradimento tra le parti sembra concreto.

Altri atleti sarebbero in bilico, mentre il club, secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando tagli e possibili scambi, anche in vista di un ridimensionamento degli obiettivi stagionali, reso necessario dalla situazione finanziaria e gestionale del club.

Una crisi che dura da mesi

Questa nuova crisi arriva al culmine di un periodo di forti tensioni tra la società guidata da Valerio Antonini e l’ambiente cittadino. Contestazioni da parte della tifoseria, penalizzazioni per violazioni amministrative, indagini federali sull’iscrizione al campionato, comunicati durissimi: il clima intorno alla squadra si è fatto sempre più teso.

Anche le ultime dichiarazioni pubbliche di Antonini non hanno contribuito a rasserenare gli animi.

Futuro incerto

Le prossime ore saranno decisive. In attesa di un comunicato ufficiale, resta da capire se Repesa rimarrà effettivamente al suo posto o se il club cercherà un sostituto per proseguire la stagione. La speranza dei tifosi è che si possa ritrovare un minimo di stabilità, ma le voci di un possibile ridimensionamento economico e tecnico si fanno sempre più insistenti.

Il rischio, concreto, è che questo sia solo l’inizio di una crisi più profonda, che metta in discussione non solo la stagione in corso, ma il progetto stesso lanciato appena un anno e mezzo fa con tante ambizioni.



