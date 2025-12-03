Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/12/2025 21:51:00

Pantelleria, marittimo ferito a bordo di una nave: evacuazione d’emergenza della Guardi...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764795428-0-pantelleria-marittimo-ferito-a-bordo-di-una-nave-evacuazione-d-emergenza-della-guardi.jpg

Nel pomeriggio del 3 dicembre la Guardia Costiera di Pantelleria ha eseguito una complessa operazione di evacuazione medica (MEDEVAC) a favore di un marittimo rimasto gravemente ferito a bordo di un mercantile.

L’allarme è arrivato intorno alle 16 dal Centro Internazionale Radio Medico, che ha segnalato la presenza di un uomo politraumatizzato dopo una caduta su una nave porta container in navigazione nelle acque internazionali al largo dell’isola. Le sue condizioni richiedevano un trasferimento urgente verso una struttura sanitaria a terra.

La motovedetta SAR CP 312 è partita immediatamente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, raggiungendo il mercantile e coordinando, insieme all’equipaggio della nave, le delicate operazioni di trasbordo. L’intervento è stato reso complicato dall’elevata altezza delle murate e dall’arrivo dell’oscurità.

Una volta portato in sicurezza sulla motovedetta, il marittimo è stato trasferito alla banchina Wojtyla e poi condotto in ambulanza al Presidio Ospedaliero “B. Nagar” per le cure necessarie.

 









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente