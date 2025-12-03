Pantelleria, marittimo ferito a bordo di una nave: evacuazione d’emergenza della Guardi...
Nel pomeriggio del 3 dicembre la Guardia Costiera di Pantelleria ha eseguito una complessa operazione di evacuazione medica (MEDEVAC) a favore di un marittimo rimasto gravemente ferito a bordo di un mercantile.
L’allarme è arrivato intorno alle 16 dal Centro Internazionale Radio Medico, che ha segnalato la presenza di un uomo politraumatizzato dopo una caduta su una nave porta container in navigazione nelle acque internazionali al largo dell’isola. Le sue condizioni richiedevano un trasferimento urgente verso una struttura sanitaria a terra.
La motovedetta SAR CP 312 è partita immediatamente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, raggiungendo il mercantile e coordinando, insieme all’equipaggio della nave, le delicate operazioni di trasbordo. L’intervento è stato reso complicato dall’elevata altezza delle murate e dall’arrivo dell’oscurità.
Una volta portato in sicurezza sulla motovedetta, il marittimo è stato trasferito alla banchina Wojtyla e poi condotto in ambulanza al Presidio Ospedaliero “B. Nagar” per le cure necessarie.
