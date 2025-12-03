Padiglione “Covid” di Marsala. Nuovo step, altri 7 milioni per completarlo

03/12/2025 06:00:00

Padiglione Covid di Marsala. Nuova puntata. A 5 anni dall’inaugurazione farsa dei lavori, quello che doveva essere il padiglione per le malattie infettive non è ancora pronto. Ci vogliono ancora gli ultimi ritocchi per renderlo operativo.

Con delibera del 27 novembre scorso l’ASP di Trapani, a firma della commissaria Sabrina Pulvirenti, è stato reso esecutivo il progetto dei lavori di completamento del nuovo padiglione per le emergenze epidemiologiche dell’Ospedale di Marsala, che avrà 10 posti letto di terapia intensiva e 6 posti letto di terapia subintensiva.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Giovanni Cardillo.

L’importo complessivo è di € 7.113.113,23, di cui € 5.537.629,30 per lavori, compresi € 387.471,03 per costi della sicurezza, ed ulteriori € 1.575.483,93 per somme a disposizione dell’amministrazione.

La somma complessiva per la realizzazione dei lavori ha piena copertura grazie al finanziamento previsto dal D.A. Salute del 2024, pertanto non c’è alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’A.S.P. di Trapani.

C’è da dire che il padiglione “Covid” è stato rimodulato dopo che i lavori, andati a rilento, hanno superato l’emergenza. Quindi sarà sostanzialmente il nuovo pronto soccorso (qui tutti gli articoli di questa storia)

I passi successivi

Quindi si procederà con la gara per l’affidamento dei lavori di completamento del nuovo padiglione per le emergenze epidemiologiche di Marsala, ad eccezione del relativo impianto fotovoltaico. Verrà nell’immediato costituito l’ufficio di direzione dei lavori di completamento, che sarà formato dal personale di ruolo tecnico in servizio presso l’A.S.P. di Trapani. Si tratta di: Mauro Gianquinto(direttore dei lavori), Luana Mione(direttrice operativo per gli aspetti strutturali e prevenzioni incendi), Antonio Barone(direttore operativo per gli impianti meccanici e idrico sanitari), Daniele Russo( direttore operativo degli impianti elettrici), Rocco Sammartano(ispettore di cantiere), Vincenzo Bilardello(coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione).

5 anni di attese

Doveva essere pronto in pochi mesi, per fronteggiare l’emergenza covid. Proprio ad inizio dicembre 2020, una delle prime mosse del sindaco Grillo, fu inaugurare il cantiere fantasma del padiglione. Perchè in quel frangente non c’era neanche un progetto esecutivo, ed era tutto in forse. Tant’è che spente le telecamere i lavori si erano fermati. In questi anni sono andati avanti molto lentamente, con costi che sono via via aumentati, soldi stanziati a singhiozzo. Nel frattempo il Covid era stato praticamente sconfitto, allora si è deciso di riorganizzare il tutto.

Negli anni, tra varianti, affidamenti, proroghe e sospensioni, il cantiere ha cambiato volto e funzione: da struttura dedicata esclusivamente al Covid a nuovo pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino, con annessi reparti di malattie infettive e rianimazione.

Cercasi medici

Sono stati riaperti i termini per il conferimento di incarico di lavoro autonomo per dirigente medico in Anatomia Patologica. Pubblicato anche l’avviso per il conferimento di incarico a tempo determinato, di sostituzione di assistenza primaria ad attività oraria o provvisorio, di sostituzione di assistenza negli Istituti Penitenziari. Il periodo è dal primo gennaio 2026 al 28 febbraio per il carcere di Trapani e di Favignana.

Allarme Nursind: immobilismo ASP Trapani

La denuncia è della segreteria provinciale del sindacato Nursind Trapani, che ha già in passato segnalato le criticità nell’azienda: “Tutte le attività propedeutiche alla sicurezza nei vari ospedali, al funzionamento della macchina sanitaria, ad oggi hanno subito rallentamenti pericolosi. Ma ciò che preoccupa maggiormente è, a nostro avviso, un silenzio sulla sanità trapanese che è diventato intollerabile.Certamente – prosegue la sigla autonoma – il caso referti ha acceso i riflettori e creato grande indignazione nell’opinione pubblica, e ancora oggi nonostante la situazione sia dei ritardi sia stata parzialmente risolta attendiamo anche quella inchiesta promossa dall’Asp a livelli interno di cui nulla si è più saputo. Ma nonostante l’arrivo del nuovo commissario da Roma, lo scorso luglio, l'iter amministrativo su procedure va avanti in modo lento e ingiustificabile”.

Per il Nursind i ritardi riguardano: i percorsi di stabilizzazione del personale mai visti nelle passate amministrazioni, il sistema di incarichi per far funzionare la macchina sanitaria è fermo e immobile negli uffici: “La dottoressa Pulvirenti è stata nominata in un momento di straordinarietà, ma siamo preoccupati perche ormai l'ordinario sta diventando anch'esso straordinario in un vortice preoccupante".

E ancora, il Nursind segnala "Pericoli di danneggiamento delle auto presso alcuni presidi ospedalieri come quello di Marsala, ma anche qui nessun atto consequenziale". Ci sono gli ingressi di alcuni ospedali come quello dei pronto soccorso di Trapani e di Castelvetrano, in condizioni fatiscenti.

Per non parlare della bocciatura del progetto dell'ospedale di Alcamo dopo milioni di euro di progetti presentati ed approvati. Contratti di professionisti sanitari medici, infermieri, Oss, che sono a rischio perché non si comprende se verranno rinnovati. Abbiamo segnalato un sistema di sanificazione e pulizia delle divise del personale e della biancheria ospedaliera che funziona malissimo per non dire insufficiente. Persino la formazione aziendale va pure a rilento. Ad oggi - prosegue il Nursind - questo commissariamento provvisorio dovuto alle dimissioni del precedente direttore generale, non ha migliorato la situazione dell’Asp. Il tema è se dobbiamo arrenderci all’idea che nulla cambierà nei prossimi mesi”.

L’appello a Renato Schifani, presidente della Regione, e all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni: “Affinchè possano dare il necessario input alla macchina amministrativa e commissariale per risolvere tutte quelle criticità evidenziate e consentire all’azienda di uscire da questa pericolosa stasi amministrativa che rischia di creare nuovi casi come quello dei referti”.





