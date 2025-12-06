Sezioni
Rubriche

» Tra le righe
06/12/2025 16:19:00

La nuova “Iliade” di Daniele Ventre:  la voce arcaica di Omero in un'edizione monumentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/la-nuova-iliade-di-daniele-ventre-la-voce-arcaica-di-omero-in-un-edizione-monumentale-450.jpg

L’Iliade come non l’avevamo mai ascoltata.
È la promessa – mantenuta – della nuova traduzione integrale curata da Daniele Ventre per Ponte alle Grazie, uscita ieri 5 dicembre 2025. Un volume imponente: 1.620 pagine (formato brossura con alette , prezzo 54 euro). Una vera edizione d’autore, pensata per ridare voce – nel senso più letterale – al canto epico di Omero.

L’opera completa il progetto omerico dello studioso, iniziato con l’Odissea del 2023, premiata e amatissima dai lettori. Con questa Iliade, Ventre firma una delle traduzioni più attese degli ultimi anni.

 

Una traduzione che restituisce l’Iliade all’“ascolto”

 

Il cuore del lavoro è il ritmo.
Ventre ricostruisce la musicalità dell’epica arcaica, la sua pulsazione originaria, quella che accompagnava il canto degli aedi. Il risultato è una versione che nasce per essere letta ad alta voce, come nella tradizione antica.

Il testo greco è proposto a fronte, seguendo le più aggiornate edizioni critiche disponibili. Il volume si apre con una lunga introduzione che affronta:

  • la genesi del poema,
  • la natura performativa dell’epica orale,
  • la storia (e le dispute) delle traduzioni italiane.

 

Daniele Ventre, filologo e poeta

 

Traduttore napoletano classe 1974, docente nei licei, Ventre è da anni una figura riconosciuta nel panorama degli studi classici.

Fra i suoi riconoscimenti più importanti:

  • Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero della Cultura (2021),
  • Premio Benno Geiger per la traduzione poetica,
  • Gregor von Rezzori 2024 per l’Odissea.

La sua poetica di traduttore è chiara: cercare “l’equivalente ritmico” dell’originale. Non imitazione, ma ricreazione.

 

Una struttura monumentale

 

L’edizione presenta un apparato scientifico ricchissimo, utile per specialisti e lettori non accademici:

  • testo greco a fronte;
  • note filologiche e linguistiche;
  • commenti antropologici e storici;
  • glossario mitologico ed etimologico;
  • indice dei nomi;
  • bibliografia completa.

Una Iliade che si colloca al centro di più discipline – filologia, antropologia, storia delle religioni – senza sacrificare la leggibilità.

 

 

Un classico per il presente

 

In un tempo segnato da instabilità, guerre e fragilità identitarie, questa nuova Iliade arriva come un’opera capace di parlare al nostro oggi: un poema eterno su violenza, onore, compassione, vulnerabilità e comunità.
Un antidoto – letterario e culturale – contro l’appiattimento dei classici in versioni scolastiche o eccessivamente semplificate.

La speranza è che il lavoro di Ventre diventi un riferimento per una nuova generazione di lettori, come le grandi traduzioni del Novecento seppero fare per chi le precedette.

Omero, insomma, è tornato. E questa volta si ascolta.









