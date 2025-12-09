Marsala, debutta il Presepe Vivente di Ciavolo: tradizione e fede dal 26 dicembre

09/12/2025 11:08:00

La borgata di Ciavolo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del Natale 2025: la prima edizione del Presepe Vivente di Ciavolo, spettacolare racconto corale ideato dalla Parrocchia Maria Santissima della Cava e realizzato grazie al lavoro di oltre cento volontari.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 26 dicembre alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, che taglierà simbolicamente il nastro di un percorso destinato a diventare tradizione.

La rappresentazione sarà visitabile dal 26 al 28 dicembre 2025 e dal 3 al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle 16 alle 21, trasformando gli spazi parrocchiali in un villaggio d’altri tempi. Botteghe artigiane, antichi mestieri, scene di vita rurale, costumi storici e decine di figuranti comporranno un viaggio immersivo nella Sicilia contadina, tra fede, memoria e identità. Non un semplice presepe, ma un itinerario narrativo carico di atmosfere, volti e gesti che sembrano usciti da un album fotografico del passato. L’idea nasce dalla creatività dei Trikke e Due, Nicola Anastasi ed Enzo Amato, che insieme al parroco don Marco Laudicina hanno immaginato un progetto in grado di unire famiglie, giovani e associazioni.

“È un dono della comunità per la comunità – afferma don Marco –. Abbiamo lavorato con passione, affrontando freddo e maltempo, con il desiderio di offrire un’esperienza che trasmetta accoglienza e spiritualità”.

Il presepe coinvolge decine di volontari, artigiani e residenti che hanno realizzato scenografie, costumi e installazioni lavorando per settimane. Un’opera collettiva che restituisce il senso autentico del Natale: collaborazione, solidarietà e radici condivise. Accanto alle scene sacre, non mancheranno mercatini natalizi, degustazioni e prodotti tipici, per vivere l’evento anche in chiave culturale e conviviale. Gli organizzatori invitano parrocchie, associazioni, gruppi e famiglie da tutta la Sicilia a raggiungere Ciavolo nei giorni dell’evento. Per informazioni e supporto ai gruppi è possibile contattare il numero 392 2419114.

Date di apertura

26 – 27 – 28 dicembre 2025 | 3 – 4 – 5 – 6 gennaio 2026

Orari: 16.00 – 21.00

Inaugurazione: 26 dicembre con il Vescovo Angelo Giurdanella



