Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
09/12/2025 11:08:00

Marsala, debutta il Presepe Vivente di Ciavolo: tradizione e fede dal 26 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/marsala-debutta-il-presepe-vivente-di-ciavolo-tradizione-e-fede-dal-26-dicembre-450.jpg

La borgata di Ciavolo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del Natale 2025: la prima edizione del Presepe Vivente di Ciavolo, spettacolare racconto corale ideato dalla Parrocchia Maria Santissima della Cava e realizzato grazie al lavoro di oltre cento volontari.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 26 dicembre alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, che taglierà simbolicamente il nastro di un percorso destinato a diventare tradizione. 

La rappresentazione sarà visitabile dal 26 al 28 dicembre 2025 e dal 3 al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle 16 alle 21, trasformando gli spazi parrocchiali in un villaggio d’altri tempi. Botteghe artigiane, antichi mestieri, scene di vita rurale, costumi storici e decine di figuranti comporranno un viaggio immersivo nella Sicilia contadina, tra fede, memoria e identità. Non un semplice presepe, ma un itinerario narrativo carico di atmosfere, volti e gesti che sembrano usciti da un album fotografico del passato. L’idea nasce dalla creatività dei Trikke e Due, Nicola Anastasi ed Enzo Amato, che insieme al parroco don Marco Laudicina hanno immaginato un progetto in grado di unire famiglie, giovani e associazioni.

“È un dono della comunità per la comunità – afferma don Marco –. Abbiamo lavorato con passione, affrontando freddo e maltempo, con il desiderio di offrire un’esperienza che trasmetta accoglienza e spiritualità”.

Il presepe coinvolge decine di volontari, artigiani e residenti che hanno realizzato scenografie, costumi e installazioni lavorando per settimane. Un’opera collettiva che restituisce il senso autentico del Natale: collaborazione, solidarietà e radici condivise. Accanto alle scene sacre, non mancheranno mercatini natalizi, degustazioni e prodotti tipici, per vivere l’evento anche in chiave culturale e conviviale. Gli organizzatori invitano parrocchie, associazioni, gruppi e famiglie da tutta la Sicilia a raggiungere Ciavolo nei giorni dell’evento. Per informazioni e supporto ai gruppi è possibile contattare il numero 392 2419114. 

Date di apertura 
26 – 27 – 28 dicembre 2025 | 3 – 4 – 5 – 6 gennaio 2026 
Orari: 16.00 – 21.00 

Inaugurazione: 26 dicembre con il Vescovo Angelo Giurdanella 









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola