Maestri del Lavoro di Trapani, Natale tra fede, auguri e passaggio di testimone

09/12/2025 15:10:00

A Marsala, nella giornata conviviale che precede le festività natalizie, i Maestri del Lavoro del Federazione Maestri del Lavoro d'Italia – Consolato Provinciale di Trapani, insieme alle loro famiglie, hanno rinnovato una tradizione sentita e partecipata.

La mattinata si è aperta con la Santa Messa nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney, che ha accolto con entusiasmo la “famiglia magistrale”. Durante la celebrazione è stata anche recitata la preghiera dei Maestri del Lavoro dal neo Maestro Salvatore Altaserse, in un momento particolarmente intenso e simbolico.

Al termine della funzione religiosa, i Maestri e i familiari si sono spostati nei saloni di Villa Favorita per il tradizionale pranzo sociale, occasione di incontro, partecipazione e scambio degli auguri di Natale.

Prima del pranzo, spazio all’emozione con il saluto dell’uscente Console Provinciale Vincenzo Giattino, che ha ripercorso il cammino del Consolato nel triennio 2022–2025, ringraziando i Maestri per il lavoro svolto e per lo spirito di appartenenza dimostrato in questi anni.

Un momento carico di significato è stato infine la consegna della targa di ringraziamento da parte del nuovo Console Provinciale Baldo Cammareri a Giattino, «come segno di riconoscenza per la magistrale conduzione del Consolato».

Una giornata di fede, valori e comunità, che conferma il ruolo dei Maestri del Lavoro non solo come esempio professionale, ma anche come presidio umano e sociale nel territorio.



