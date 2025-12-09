Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
09/12/2025 15:10:00

Maestri del Lavoro di Trapani, Natale tra fede, auguri e passaggio di testimone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/maestri-del-lavoro-di-trapani-natale-tra-fede-auguri-e-passaggio-di-testimone-450.jpg

A Marsala, nella giornata conviviale che precede le festività natalizie, i Maestri del Lavoro del Federazione Maestri del Lavoro d'Italia – Consolato Provinciale di Trapani, insieme alle loro famiglie, hanno rinnovato una tradizione sentita e partecipata.

La mattinata si è aperta con la Santa Messa nella Chiesa San Giovanni Maria Vianney, che ha accolto con entusiasmo la “famiglia magistrale”. Durante la celebrazione è stata anche recitata la preghiera dei Maestri del Lavoro dal neo Maestro Salvatore Altaserse, in un momento particolarmente intenso e simbolico.

Al termine della funzione religiosa, i Maestri e i familiari si sono spostati nei saloni di Villa Favorita per il tradizionale pranzo sociale, occasione di incontro, partecipazione e scambio degli auguri di Natale.

Prima del pranzo, spazio all’emozione con il saluto dell’uscente Console Provinciale Vincenzo Giattino, che ha ripercorso il cammino del Consolato nel triennio 2022–2025, ringraziando i Maestri per il lavoro svolto e per lo spirito di appartenenza dimostrato in questi anni.

Un momento carico di significato è stato infine la consegna della targa di ringraziamento da parte del nuovo Console Provinciale Baldo Cammareri a Giattino, «come segno di riconoscenza per la magistrale conduzione del Consolato».

Una giornata di fede, valori e comunità, che conferma il ruolo dei Maestri del Lavoro non solo come esempio professionale, ma anche come presidio umano e sociale nel territorio.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola