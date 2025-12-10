Attività produttive: intesa tra Regione e Ministero Esteri per sostegno alle imprese

10/12/2025 20:45:00

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato oggi lo schema di intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo all’estero delle imprese siciliane e delle loro filiere produttive. L’accordo punta a incrementare il grado di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale dell’Isola, a far crescere le esportazioni e a valorizzare il patrimonio culturale e creativo siciliano sui mercati globali.

La collaborazione prevede un coordinamento operativo tra l’assessorato regionale delle Attività produttive e la Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero, mettendo in rete tutti gli attori del “Sistema Italia” all’estero: ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, Ice, Sace e Simest. Un’infrastruttura diplomatica e commerciale che, nelle intenzioni del governo regionale, diventerà un supporto concreto per le aziende siciliane nei processi di export e apertura ai mercati internazionali.

«L’approvazione in giunta di questo schema di intesa – dichiara l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – rappresenta un passo decisivo per rafforzare la presenza delle nostre aziende sui mercati internazionali. La Sicilia ha eccellenze produttive straordinarie, ma spesso prive degli strumenti necessari per competere all’estero: con questo accordo mettiamo a disposizione un sistema di supporto strutturato, efficace e finalmente coordinato con il Ministero degli Affari esteri».

Per Tamajo, l’internazionalizzazione è un percorso che va oltre la semplice esportazione di prodotti: «Significa promuovere l’immagine della Sicilia nel suo complesso: cultura, creatività, innovazione. È una sfida che la Regione vuole affrontare assieme alle imprese, dando loro opportunità concrete di crescita e aprendo nuove rotte commerciali».

Nel dettaglio, l’assessorato delle Attività produttive si occuperà di attuare iniziative di promozione sul territorio, potenziando programmi dedicati all’export e all’attrazione di investimenti. «Saremo al fianco delle aziende in ogni fase del percorso – conclude Tamajo – perché la competitività internazionale della Sicilia è una priorità strategica del governo regionale».



