11/12/2025 17:00:00

Calatafimi e Taormina virtuose nella gestione dei rifiuti. i sindaci invitati dall'Anci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/calatafimi-e-taormina-virtuose-nella-gestione-dei-rifiuti-i-sindaci-invitati-dall-anci-450.jpg

Il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, insieme al sindaco di Taormina Cateno De Luca, è stato invitato da Anci Sicilia come rappresentante di un ente locale considerato virtuoso nella gestione dei rifiuti.

L’incontro, ospitato nella Sala Gialla del Palazzo dei Normanni all’Assemblea Regionale Siciliana, ha riunito amministratori e relatori di livello nazionale per affrontare vari aspetti legati all’organizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti nelle comunità locali.

 

Durante il suo intervento, il sindaco Gruppuso ha illustrato le principali esperienze sviluppate nel comune negli ultimi anni. Calatafimi Segesta ha superato l’80% di raccolta differenziata negli ultimi due anni, mantenendo i costi del PEF al di sotto della media regionale. Tra le iniziative presentate:

  • Progetto ReNe – Circular Brand, premiato da Legambiente e Brixia per la gestione del centro di riuso e inserito nella Settimana Europea delle Regioni.
  • Utilizzo dell’app Junker per informare e aggiornare costantemente i cittadini.
  • Riconoscimenti come Comune Riciclone e Rifiuti Free.
  • Attivazione del compostaggio domestico con riduzioni tariffarie per le famiglie aderenti.
  • Installazione della macchina mangiaplastica e di un’isola intelligente per la raccolta di indumenti usati e Raee R4.
  •  
  • Realizzazione del Centro Comunale di Raccolta, attualmente in fase di gestione parziale e con consegna agli utenti prevista nel primo semestre 2026, in attesa del decreto di finanziamento regionale per l’adeguamento normativo. Adesione alla rete Rifiuti Zero Sicilia.
  •  
  • Messa a disposizione di un’area confiscata alla mafia per un futuro centro pubblico di compostaggio, ancora privo di copertura finanziaria.

Tra i temi portati all’attenzione della conferenza anche la proposta di modificare la normativa sull’abbandono dei rifiuti, considerata dagli amministratori non più adeguata alle esigenze attuali dei territori.









