Marsala, più controlli alla circolazione stradale: 370 sanzioni in un mese con l'Autosc@n
Il Comando della Polizia Municipale di Marsala, diretto da Giuseppe D’Alessandro, comunica un significativo incremento delle attività di controllo sul rispetto del Codice della Strada. Solo nell’ultimo mese sono state elevate quasi 370 sanzioni, frutto anche dell’impiego intensificato del sistema Autosc@n Capture, tecnologia di riconoscimento automatico dei veicoli utilizzata dagli agenti durante i servizi di pattuglia.
Le violazioni più frequenti
Nel dettaglio, i controlli hanno portato a: oltre 280 multe per mancata revisione del veicolo; 85 sanzioni per assenza di copertura assicurativa.
Il sistema Autosc@n Capture consente inoltre di individuare in tempo reale altre infrazioni, comprese quelle legate alla sosta irregolare: doppia fila, auto parcheggiate sui marciapiedi o troppo vicine agli incroci, tutte situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.
Sequestri e irregolarità
Parallelamente, la Polizia Municipale segnala un nuovo intervento nella zona sud della città e nel centro storico, dove è stato disposto il sequestro di una ventina di ciclomotori risultati privi di targa, documenti di circolazione e assicurazione. I mezzi sono stati avviati alla rottamazione.
Un bilancio che, secondo il Comando, conferma l’efficacia dei controlli tecnologici e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme per garantire sicurezza agli utenti della strada.
