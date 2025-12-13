Sezioni
Cronaca
13/12/2025 07:17:00

13 Dicembre: altre foto di Epstein, il piano di Trump, asset russi, monito di Mattarella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/13-dicembre-altre-foto-di-epstein-il-piano-di-trump-asset-russi-monito-di-mattarella-450.png

E' il 13 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Negli Usa i democratici hanno pubblicato altre 19 foto finora private di Epstein. Con lui nelle immagini, oltre a diversi personaggI (come Bill Clinton e Woody Allen), ce n’è una dove si vedono i «profilattici di Trump»
• Dopo un lungo tira e molla Witkoff questo fine settimana sarà a Berlino per parlare con Zelens’kyj e alcuni leader europei. Mosca sostiene che non ci saranno accordi finché Kiev non cederà il Donbass


• Il Wall Street Journal ha rivelato che il piano di Trump è corredato da un’appendice segreta su investimenti americani in Russia da 800 miliardi
• Al Coreper 25 Stati hanno approvato il congelamento sine die degli asset russi. La decisione finale verrà presa giovedì, ma la Russia ha già fatto causa alla belga Euroclear
• Un tribunale di Mosca ha condannato a 15 anni Rosario Aitala, giudice italiano dell’Aja, per avere emesso il mandato di cattura contro Putin
• Mattarella ha lanciato un monito a Mosca: «La pace non può essere evocata da chi muove la guerra»
• Gli Usa avrebbero chiesto a Israele di farsi carico della rimozione delle macerie e della ricostruzione della Striscia
• A Gaza la tempesta Byron ha fatto almeno 16 vittime. Migliaia di persone sono state costrette a sfollare dopo che alcune zone sono rimaste sommerse dall’acqua
• In Iran Narges Mohammadi è stata arrestata di nuovo. La premio Nobel, già condannata a 13 anni e 154 frustate, è stata portata via con violenza durante un evento pubblico
• Trump ha detto che Thailandia e Cambogia hanno concordato una tregua, ma la prima avrebbe continuato a bombardare la seconda per buona parte della notte
• Maduro potrebbe andare in esilio in Colombia. Il Paese di Gustavo Petro sarebbe pronto ad accoglierlo se dovesse lasciare il potere
• Cuba non ha rinnovato il permesso di soggiorno a un prete che ha suonato le campane per sostenere le proteste di strada
• In occasione delle feste il papa chiede sobrietà e carità, di rifiutare lo shopping esagerato o «dopante» e di invitare poveri e persone sole alla cena di Natale
• A Roma Gabriele Carpisassi, un giovane incensurato di 19 anni, è stato gambizzato a pochi passi da casa sua. Sconosciuto il movente
• Musk prepara la più grande Ipo della storia per Space X: prevede una raccolta immediata di 30 miliardi di dollari
• L’oro ha segnato un nuovo record a 4.323 dollari l’oncia
• A 41 anni Lindsey Vonn è ancora la più forte. Ha vinto la prima delle due discese libere di St. Moritz. Quarta Goggia (che ha abbracciato la vincitrice davanti alle telecamere)
• Dopo il brutto infortunio, Federica Brignone, tra i quattro portabandiera di Milano-Cortina, tornerà in pista proprio alle Olimpiadi
• Brunello il visionario garbato, il docufilm sul re del cachemere Cucinelli, è primo in classifica. Finora ha incassato 682 mila euro (ma è costato quasi 10 milioni)
• Un gruppo di scienziati statunitensi ha creato i primi robot microscopici. Sono grandi come un batterio ma calcolano, ragionano e si muovono (anche nel nostro corpo)
• In Australia, un paracadutista è rimasto appeso a un aereo a 4.600 metri da terra. Si è salvato per miracolo
• Nel Regno Unito i ricoveri per influenza sono aumentati del 55 per cento in una settimana
• Re Carlo III ha parlato del suo tumore alla prostata in tv dicendo che l’anno prossimo potrà ridurre le cure
• Ieri ad Atreju Crosetto ha parlato della guerra con Travaglio e Meloni ha portato sul palco Abu Mazen
• Chiesto il rinvio a giudizio per il governatore del Molise Francesco Roberti e altre 43 persone. L’accusa è di corruzione e traffico illecito di rifiuti
• Un marocchino di 32 anni ha sequestrato, picchiato e violentato una ragazza per 24 ore. È successo martedì a Pavia
• A Napoli uno spacciatore ha consegnato 50 grammi di cocaina ai carabinieri per farsi arrestare. Non voleva vendicarsi della moglie che lo aveva tradito
• In Calabria e in Sicilia 200 militari hanno sequestrato 12 mila reperti archeologici per un valore di circa 17 milioni. Tutti rubati da tombaroli al soldo delle cosche
• Un monastero di Genova è stato venduto a un decimo del suo valore. Per la procura le suore Sacramentine sarebbero state truffate per più di 10 milioni
• Il Forum di Assago avrebbe tentato di impedire a un torinese di 28 anni di accedere all’area vip del concerto di Marracash. Motivo? Era in sedia a rotelle
• La vedova di Stefano D’Orazio ha chiesto alla figlia segreta del batterista dei Pooh 100 mila euro per «danni esistenziali»
• Oumar Ndiaye, senegalese di 45 anni, addetto alle pulizie a Fiumicino, ha trovato 10 mila euro e li ha consegnati alla polizia: «I miei genitori mi hanno insegnato così»
• Nel primo anticipo di Serie A il Lecce ha battuto il Pisa per 1 a 0
• Roger Federer tornerà agli Australian Open. Inaugurerà il torneo con un match di esibizione insieme ad Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt
• Sharon Osbourne, solita mandare le sue Tiffany Box, scatole piene di cacca, ai suoi detrattori, voleva inviarne una anche a Roger Waters ma poi ci ha ripensato: «È uno spreco»
• Sono morti il giornalista Marco Benedetto (80 anni), il fotografo Franco Vaccari (89), l’architetto francese Denis Valode (79), la scrittrice di romanzi rosa Joanna Trollope (82)

Titoli
Corriere della Sera: Scontro totale sui beni russi
La Stampa: «La Russia può attaccarci / nel giro di quattro anni!
Il Sole 24 Ore: Tobin Tax, 1 miliardo in tre anni
Avvenire: Vite senza uscita
Il Messaggero: Fiducia motore per l’Italia
Il Giornale: La Caporetto di Landini
Qn: L’offerta di Kiev a Trump / «Referendum sul Donbass»
Il Fatto: 1.250 prof contro la legge / bavaglio Delrio-Gasparri
Libero: Palle di Natale
La Verità: L’Italia va a Lavorare contro Landini
Il Mattino: Mattarella: integrità per l’Ucraina
il Quotidiano del Sud: «No all’ordine dei violenti»
il manifesto: Fredda guerra
Domani: Congelati i miliardi della Russia / La risposta Ue a Putin e Trump
La Repubblica non è uscita. I giornalisti hanno scioperato contro la cessione del gruppo Gedi ad Antenna Group









