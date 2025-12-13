13 Dicembre: altre foto di Epstein, il piano di Trump, asset russi, monito di Mattarella
E' il 13 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Negli Usa i democratici hanno pubblicato altre 19 foto finora private di Epstein. Con lui nelle immagini, oltre a diversi personaggI (come Bill Clinton e Woody Allen), ce n’è una dove si vedono i «profilattici di Trump» • Dopo un lungo tira e molla Witkoff questo fine settimana sarà a Berlino per parlare con Zelens’kyj e alcuni leader europei. Mosca sostiene che non ci saranno accordi finché Kiev non cederà il Donbass
• Il Wall Street Journal ha rivelato che il piano di Trump è corredato da un’appendice segreta su investimenti americani in Russia da 800 miliardi • Al Coreper 25 Stati hanno approvato il congelamento sine die degli asset russi. La decisione finale verrà presa giovedì, ma la Russia ha già fatto causa alla belga Euroclear • Un tribunale di Mosca ha condannato a 15 anni Rosario Aitala, giudice italiano dell’Aja, per avere emesso il mandato di cattura contro Putin • Mattarella ha lanciato un monito a Mosca: «La pace non può essere evocata da chi muove la guerra» • Gli Usa avrebbero chiesto a Israele di farsi carico della rimozione delle macerie e della ricostruzione della Striscia • A Gaza la tempesta Byron ha fatto almeno 16 vittime. Migliaia di persone sono state costrette a sfollare dopo che alcune zone sono rimaste sommerse dall’acqua • In Iran Narges Mohammadi è stata arrestata di nuovo. La premio Nobel, già condannata a 13 anni e 154 frustate, è stata portata via con violenza durante un evento pubblico • Trump ha detto che Thailandia e Cambogia hanno concordato una tregua, ma la prima avrebbe continuato a bombardare la seconda per buona parte della notte • Maduro potrebbe andare in esilio in Colombia. Il Paese di Gustavo Petro sarebbe pronto ad accoglierlo se dovesse lasciare il potere • Cuba non ha rinnovato il permesso di soggiorno a un prete che ha suonato le campane per sostenere le proteste di strada • In occasione delle feste il papa chiede sobrietà e carità, di rifiutare lo shopping esagerato o «dopante» e di invitare poveri e persone sole alla cena di Natale • A Roma Gabriele Carpisassi, un giovane incensurato di 19 anni, è stato gambizzato a pochi passi da casa sua. Sconosciuto il movente • Musk prepara la più grande Ipo della storia per Space X: prevede una raccolta immediata di 30 miliardi di dollari • L’oro ha segnato un nuovo record a 4.323 dollari l’oncia • A 41 anni Lindsey Vonn è ancora la più forte. Ha vinto la prima delle due discese libere di St. Moritz. Quarta Goggia (che ha abbracciato la vincitrice davanti alle telecamere) • Dopo il brutto infortunio, Federica Brignone, tra i quattro portabandiera di Milano-Cortina, tornerà in pista proprio alle Olimpiadi • Brunello il visionario garbato, il docufilm sul re del cachemere Cucinelli, è primo in classifica. Finora ha incassato 682 mila euro (ma è costato quasi 10 milioni) • Un gruppo di scienziati statunitensi ha creato i primi robot microscopici. Sono grandi come un batterio ma calcolano, ragionano e si muovono (anche nel nostro corpo) • In Australia, un paracadutista è rimasto appeso a un aereo a 4.600 metri da terra. Si è salvato per miracolo • Nel Regno Unito i ricoveri per influenza sono aumentati del 55 per cento in una settimana • Re Carlo III ha parlato del suo tumore alla prostata in tv dicendo che l’anno prossimo potrà ridurre le cure • Ieri ad Atreju Crosetto ha parlato della guerra con Travaglio e Meloni ha portato sul palco Abu Mazen • Chiesto il rinvio a giudizio per il governatore del Molise Francesco Roberti e altre 43 persone. L’accusa è di corruzione e traffico illecito di rifiuti • Un marocchino di 32 anni ha sequestrato, picchiato e violentato una ragazza per 24 ore. È successo martedì a Pavia • A Napoli uno spacciatore ha consegnato 50 grammi di cocaina ai carabinieri per farsi arrestare. Non voleva vendicarsi della moglie che lo aveva tradito • In Calabria e in Sicilia 200 militari hanno sequestrato 12 mila reperti archeologici per un valore di circa 17 milioni. Tutti rubati da tombaroli al soldo delle cosche • Un monastero di Genova è stato venduto a un decimo del suo valore. Per la procura le suore Sacramentine sarebbero state truffate per più di 10 milioni • Il Forum di Assago avrebbe tentato di impedire a un torinese di 28 anni di accedere all’area vip del concerto di Marracash. Motivo? Era in sedia a rotelle • La vedova di Stefano D’Orazio ha chiesto alla figlia segreta del batterista dei Pooh 100 mila euro per «danni esistenziali» • Oumar Ndiaye, senegalese di 45 anni, addetto alle pulizie a Fiumicino, ha trovato 10 mila euro e li ha consegnati alla polizia: «I miei genitori mi hanno insegnato così» • Nel primo anticipo di Serie A il Lecce ha battuto il Pisa per 1 a 0 • Roger Federer tornerà agli Australian Open. Inaugurerà il torneo con un match di esibizione insieme ad Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt • Sharon Osbourne, solita mandare le sue Tiffany Box, scatole piene di cacca, ai suoi detrattori, voleva inviarne una anche a Roger Waters ma poi ci ha ripensato: «È uno spreco» • Sono morti il giornalista Marco Benedetto (80 anni), il fotografo Franco Vaccari (89), l’architetto francese Denis Valode (79), la scrittrice di romanzi rosa Joanna Trollope (82)
Titoli Corriere della Sera: Scontro totale sui beni russi La Stampa: «La Russia può attaccarci / nel giro di quattro anni! Il Sole 24 Ore: Tobin Tax, 1 miliardo in tre anni Avvenire: Vite senza uscita Il Messaggero: Fiducia motore per l’Italia Il Giornale: La Caporetto di Landini Qn: L’offerta di Kiev a Trump / «Referendum sul Donbass» Il Fatto: 1.250 prof contro la legge / bavaglio Delrio-Gasparri Libero: Palle di Natale La Verità: L’Italia va a Lavorare contro Landini Il Mattino: Mattarella: integrità per l’Ucraina il Quotidiano del Sud: «No all’ordine dei violenti» il manifesto: Fredda guerra Domani: Congelati i miliardi della Russia / La risposta Ue a Putin e Trump La Repubblica non è uscita. I giornalisti hanno scioperato contro la cessione del gruppo Gedi ad Antenna Group
