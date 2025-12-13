Sezioni
Economia

» Professioni
13/12/2025 13:47:00

Toga d’Oro a Claudia Bilardello: prima al concorso di abilitazione forense

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/1765630158-0-toga-d-oro-a-claudia-bilardello-prima-al-concorso-di-abilitazione-forense.jpg

Un riconoscimento di assoluto prestigio per l’avvocatura siciliana e per il Foro di Marsala. Claudia Bilardello ha ricevuto la Toga d’Oro distrettuale, conferita dalla Corte d’Appello di Palermo, per essersi classificata prima al concorso di abilitazione alla professione forense 2025 nel distretto palermitano.

 

Un risultato che premia impegno, preparazione e rigore, collocando Claudia Bilardello al vertice di una selezione notoriamente complessa e altamente competitiva. La cerimonia di conferimento si è svolta a Palermo, alla presenza delle autorità giudiziarie e forensi.

 

Nel corso dell’evento, a Claudia Bilardello è stata assegnata anche la borsa di studio alla più meritevole per l’anno 2025 nell’ambito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala. La borsa è offerta dalla famiglia La Rosa, in forza di una disposizione testamentaria della dott.ssa Giacoma La Rosa, ed è intitolata alla memoria del padre, l’avvocato La Rosa, figura storica e punto di riferimento della professione forense marsalese.

 

A dare notizia del riconoscimento è stato l’avvocato Ignazio Bilardello, che ha espresso pubblicamente la propria emozione, unendo l’orgoglio professionale a quello, profondo, di padre.

 

Il conferimento della Toga d’Oro rappresenta non solo un traguardo personale di grande valore, ma anche un segnale positivo per l’intero Foro di Marsala, che vede riconosciuta a livello distrettuale l’eccellenza della propria nuova generazione di avvocati.









