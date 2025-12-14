Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
14/12/2025 15:37:00

Basket Femminile: grande momento per la Alcamo Basket che vince anche a Cagliari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-12-2025/1765723285-0-basket-femminile-grande-momento-per-la-alcamo-basket-che-vince-anche-a-cagliari.jpg

La Sicily By Car Alcamo Basket chiude con un successo importante la trasferta di Cagliari e conferma il proprio momento positivo in campionato. Le alcamesi passano sul campo del Cus Cagliari 58-47 e si avvicinano con fiducia al derby di Natale in programma tra sette giorni contro Ragusa. In Sardegna l’avvio è tutto di marca alcamese. Alcamo entra in partita con il giusto atteggiamento, chiudendo il primo quarto avanti 19-12. Nel secondo periodo il Cus prova a rientrare, la gara si fa più equilibrata e il parziale si chiude sul 10-13, ma all’intervallo lungo la Sicily By Car resta avanti 29-25. Il terzo quarto è il più complicato dal punto di vista offensivo. I ritmi si abbassano: Cagliari vince il parziale 18-9 e torna a contatto, riaprendo la sfida. È però nell’ultimo periodo che Alcamo cambia marcia. Le ospiti piazzano un decisivo 20-4 e spezzano definitivamente l’equilibrio, blindando una vittoria mai realmente in discussione nel finale. Russo trascina l’attacco della Sicily by Car Alcamo Basket con 12 punti, Nikolic dà qualità e presenza nei momenti chiave, mentre Vella, Thiam e Nielacna garantiscono energia e solidità. Positivo anche il contributo di Kraujunaite, importante nell’economia di una squadra sempre più compatta e consapevole. Un successo che pesa, soprattutto lontano dal PalaTresanti, e che conferma la crescita del gruppo guidato da Vincenzo Ferrara. Il 2025 si chiuderà nel prossimo turno con il derby contro la Passalacqua Ragusa.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...