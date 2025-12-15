15 Dicembre: strage a Sidney, soldati uccisi, Trump crolla, negoziati a Berlino

15/12/2025 07:21:00

E' il 15 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri a Sydney due uomini hanno sparato su un gruppo di ebrei che festeggiavano Hanukkah sulla spiaggia di Bondi Beach. Si contano 16 morti, inclusi una bambina di 12 anni, il rabbino della città e un sopravvissuto all’Olocausto

• In Siria 3 soldati americani sono stati uccisi da un cecchino. In Germania hanno arrestato 5 uomini che pianificavano un attentato contro un mercatino di Natale in Baviera. In Italia la polizia ha diramato una circolare di massima allerta sugli obiettivi ebraici

• A Los Angeles Rob Reiner, regista di Harry ti presento Sally, e sua moglie sono stati trovati morti in casa. Sembra che a ucciderli sia stato il figlio di 32 anni

• C’è stata una sparatoria anche nel campus della Brown University, a Providence, nel Rhode Island. Risultano 2 morti e 9 feriti, la polizia ha fermato un sospettato

• Trump sta crollando nei sondaggi. Intervistato dal Wall Street Journal, ha detto che non è sicuro che i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo della Camera alle elezioni di metà mandato

• I combattimenti fra Thailandia e Cambogia continuano, nonostante gli annunci fatti da Trump su una tregua

• Il mese scorso una squadra delle forze speciali degli Stati Uniti ha abbordato una nave cargo nell’oceano Indiano e ha sequestrato articoli militari provenienti dalla Cina e diretti in Iran

• Ieri a Berlino sono iniziati i negoziati tra Zelens’kyj e gli inviati americani Kushner e Witkoff. Stasera li raggiungeranno i leader europei, inclusa Meloni



• Duecento persone, tra ex ostaggi di Hamas, parenti e altri, hanno scritto a Netanyahu per chiedere un’inchiesta sul 7 ottobre

• La tutrice cui sono stati assegnati i figli della famiglia del bosco dice che i piccoli sono praticamente analfabeti. «La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome»

• Ieri a Roma si è concluso Atreju, il raduno di Fdi. Dal palco Meloni ha detto che la sinistra, scontenta del riconoscimento Unesco alla cucina italiana, ha mangiato per una settimana dal kebabbaro

• John Elkann è stato filmato mentre dice che la Juventus non è in vendita

• Per Natale la cantante Taylor Swift ha regalato al suo staff bonus per complessivi 197 milioni di dollari

• L’alpinista Simone Moro ha avuto un malore ed è ricoverato per accertamenti in ospedale a Kathmandu. Si trovava in Nepal per acclimatarsi prima della scalata al Manaslu, l’ottava montagna più alta al mondo

• Nei cieli sopra Fano due paracadutisti esperti, uomo e donna, sono morti lanciandosi da un aereo. A 40 metri da terra le funi dei loro paracaduti si sono intrecciate

• Nel bresciano l’imprenditore lombardo Giorgio Oliva, 66 anni, presidente delle Industrie riunite odolesi, è andato a sciare con l’elicottero. Ad aspettarlo in pista a trovato i carabinieri

• I lavoratori del Louvre da oggi dovrebbero entrare in sciopero a oltranza. La chiusura del museo costerebbe circa 400 mila euro al giorno

• Virginia Asia Agnelli, figlia di Giovanni Agnelli, si è sposata con un ricco multimilionario il giorno del 28esimo anniversario della morte del padre. Alle nozze c’erano 600 invitati

• Il Lorenzo Maria Berlusconi, 15 anni, figlio di Pier Silvio, sabato ha debuttato nel pugilato federale al PalaPagnini di Savona, vincendo

• L’Inter ha battuto il Genoa (1-2), il Napoli ha perso con l’Udinese (0-1), il Milan ha pareggiato con il Sassuolo (2-2), la Fiorentina sta sprofondando verso la B (ha perso 1-2 con il Verona)

• Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, Nadia Battocletti ha vinto il titolo continentale

• I Me contro Te, coppia diventata famosa con video per bambini su Youtube, si sposeranno sul palco, durante uno spettacolo a Milano

• Pare che Cristiano Ronaldo avrà un ruolo nel nuovo film della serie Fast&Furious

• Sono morti il social media manager Andrea Algieri (44 anni), il produttore cinematografico Arthur Cohn (97), il giornalista Luigi Garrone (101), l’attore Peter Greene (60), il chitarrista jazz Phil Upchurch (84)



Titoli

Corriere della Sera: Strage antisemita in Australia

la Repubblica: Sydney, la strage degli ebrei

La Stampa: La strage di Hanukkah

Il Sole 24 Ore: Lavoro / Negli stipendi / entra l’assistenza / per gli anziani

Il Messaggero: Il ritorno del terrore

Il Giornale: La sfida di Giorgia / «Schlein fugge / Il campo largo / si fa solo da noi»

Qn: Sydney, spari sulla spiaggia / Strage alla festa ebraica

Il Fatto: Kiev, mazzette sui carrarmati / subito dopo l’invasione russa

Leggo: Sydney, strage alla festa ebraica

Libero: Meno male che la sinistra c’è

La Verità: In fuga dalla guerra / 235.000 soldati ucraini

Il Mattino: La strage alla festa ebraica

il Quotidiano del Sud: Terza età, prima classe

Domani: Australia, strage alla festa ebraica / Israele: «Colpa dell’antisemitismo»



