Cronaca
15/12/2025 09:08:00

Buongiorno24 di lunedì 15 Dicembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765786308-0-buongiorno24-di-lunedi-15-dicembre-2025.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24.
Oggi, lunedì 15 dicembre, torniamo in diretta con Buongiorno24, il nostro spazio quotidiano di informazione e approfondimento, alle 9.30, in streaming su Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.

 

L’apertura è dedicata a Telesud.
“Non siamo più pagati”. I giornalisti dell’emittente trapanese hanno proclamato uno sciopero ed entrano ufficialmente in stato di agitazione. Due stipendi arretrati, la tredicesima mai arrivata, incertezze sul futuro e il timore di tagli al personale. Alla protesta aderisce anche il comparto tecnico, grafico e amministrativo. Una vertenza che va oltre il singolo caso aziendale e che pone interrogativi seri sullo stato dell’informazione locale, sul pluralismo e sulla dignità del lavoro giornalistico in un territorio già fragile.

 

Spazio poi a un passaggio storico: la Fiamma Olimpica in Sicilia.
Da Selinunte a Mazara, da Marsala verso il capoluogo, la Fiamma attraversa l’Isola tra emozione, partecipazione e simboli forti. Non solo un evento sportivo, ma un racconto collettivo fatto di persone, memoria e comunità. Ne parleremo ripercorrendo le tappe, i significati e le immagini di un momento che resterà nella storia recente del territorio.

 

Cronaca giudiziaria in primo piano.
La Procura di Palermo insiste sull’accusa di corruzione e presenta appello nell’inchiesta su appalti e sanità che coinvolge l’ex governatore Totò Cuffaro. Per i pm non si tratta di traffico di influenze. Faremo il punto sulle decisioni del gip, sui ricorsi al Riesame e sugli scenari che si aprono.

 

Attualità e cronaca dalla provincia.
A Mazara del Vallo, un 35enne non si ferma all’alt dei carabinieri: fuga, inseguimento e denuncia. L’uomo guidava senza casco, senza patente, con assicurazione assente e revisione scaduta.
Ad Agrigento, caos al pronto soccorso del San Giovanni di Dio: un 33enne aggredisce medici, infermieri, una guardia giurata e i carabinieri intervenuti. Tre militari feriti, arresto e carcere.

 

Trasporti e festività.
Slitta a martedì 16 dicembre l’apertura delle vendite dei biglietti del Sicilia Express. La Regione parla di problemi tecnici imputabili a Fs Treni Turistici Italiani, mentre crescono disagi e incertezza soprattutto per studenti e lavoratori fuori sede.

 

Dal mare.
Nella notte, evacuazione medica al largo di Marettimo: la Guardia Costiera di Trapani soccorre un marittimo ferito a bordo di una nave mercantile diretta in Portogallo, con un’operazione complessa conclusa all’alba.

 

Questi i temi al centro della puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta dalle 9.30, per capire cosa succede e perché.

 









