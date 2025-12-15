Sezioni
Cronaca

» Meteo
15/12/2025 08:47:00

Meteo Sicilia. Il bel tempo agli sgoccioli, arriva la pioggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765784968-0-meteo-sicilia-il-bel-tempo-agli-sgoccioli-arriva-la-pioggia.jpg

La settimana si apre in Sicilia con tempo ancora stabile e temperature miti, ma con un aumento della nuvolosità. Oggi, lunedì 15 dicembre, l’alta pressione continua a proteggere l’Isola, anche se il suo dominio è ormai agli sgoccioli: da martedì 16 dicembre è infatti atteso un deciso peggioramento delle condizioni meteo.

 

Sicilia: nubi in aumento ma clima ancora mite

Nel corso della giornata di oggi la pressione è in ulteriore aumento, favorendo condizioni generalmente stabili.
Sul litorale tirrenico i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Sul litorale ionico si segnala la presenza di nebbie e nubi basse, soprattutto al mattino, in graduale dissolvimento nelle ore centrali.
Sui settori meridionali e nelle zone interne si alterneranno nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata, mentre sull’Appennino i cieli risulteranno più chiusi, con copertura anche compatta e solo temporanee aperture pomeridiane.

I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, in rotazione da sud-est. I mari saranno poco mossi il Basso Tirreno, da poco mosso a mosso il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia.
Le temperature restano sopra la media del periodo, con massime comprese tra 12 e 19 gradi: si prevedono 19°C a Messina, 17°C ad Agrigento, Palermo e Trapani, 16°C a Catania e Siracusa, valori più bassi nelle aree interne.

 

Trapani: vento sostenuto e cielo nuvoloso

Nel Trapanese la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento fino a cieli coperti in serata. A Trapani le temperature oscilleranno tra 13 e 17°C, con massima attesa intorno all’ora di pranzo.
Da segnalare la presenza di venti moderati di scirocco, con raffiche fino a 40 km/h, che renderanno il clima più umido e a tratti fastidioso. La visibilità sarà localmente ridotta nelle prime ore del mattino.

 

Da martedì cambia tutto: arriva il maltempo

La fase stabile terminerà nella giornata di martedì 16 dicembre, quando l’ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge e rovesci anche intensi su gran parte della Sicilia.
I fenomeni saranno più diffusi e abbondanti sui versanti meridionali e ionici, in particolare tra Agrigentino, Ragusano, area etnea e Peloritani, dove sono possibili accumuli anche superiori ai 40–60 mm in 24 ore.

Un miglioramento è atteso già dalla sera di martedì, con mercoledì caratterizzato da tempo più soleggiato, residui fenomeni e temperature in calo, accompagnate da una ventilazione più sostenuta.



