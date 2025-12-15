Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Professioni
15/12/2025 09:00:00

La Camera Penale di Marsala a sostegno della separazione delle carriere in magistratura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765785489-0-la-camera-penale-di-marsala-a-sostegno-della-separazione-delle-carriere-in-magistratura.png

La Camera Penale di Marsala organizza due iniziative pubbliche nell’ambito della campagna nazionale promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura.

 

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 dicembre 2025, alle ore 16, a Palermo, presso Villa Whitaker in via Dante 167. Si tratta della conferenza stampa distrettuale di presentazione del Comitato referendario “Camere Penali per il Sì”, promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane – Distretto di Palermo.


All’incontro parteciperanno le Camere Penali del Distretto giudiziario, con l’obiettivo di illustrare le ragioni del Sì alla riforma e fornire elementi di approfondimento sui contenuti e sui quesiti referendari, rivolgendosi sia ai cittadini sia agli operatori del diritto.

 

Il secondo appuntamento si terrà invece a Marsala, giovedì 18 dicembre alle ore 17, in Piazza Loggia, presso il Circolo Lilybeo. L’incontro rientra nel progetto nazionale “129 Piazze per il Sì – Per la separazione delle carriere” e sarà un momento di confronto diretto con la cittadinanza.

 

Durante l’iniziativa, la Camera Penale di Marsala illustrerà la proposta di riforma, con l’obiettivo di favorire una scelta informata e consapevole in vista del voto referendario. Lo slogan scelto per la campagna, “Informare per scegliere. Scegliere per cambiare”, sintetizza l’impostazione dell’iniziativa.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...