La Camera Penale di Marsala a sostegno della separazione delle carriere in magistratura

15/12/2025 09:00:00

La Camera Penale di Marsala organizza due iniziative pubbliche nell’ambito della campagna nazionale promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura.

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 dicembre 2025, alle ore 16, a Palermo, presso Villa Whitaker in via Dante 167. Si tratta della conferenza stampa distrettuale di presentazione del Comitato referendario “Camere Penali per il Sì”, promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane – Distretto di Palermo.



All’incontro parteciperanno le Camere Penali del Distretto giudiziario, con l’obiettivo di illustrare le ragioni del Sì alla riforma e fornire elementi di approfondimento sui contenuti e sui quesiti referendari, rivolgendosi sia ai cittadini sia agli operatori del diritto.

Il secondo appuntamento si terrà invece a Marsala, giovedì 18 dicembre alle ore 17, in Piazza Loggia, presso il Circolo Lilybeo. L’incontro rientra nel progetto nazionale “129 Piazze per il Sì – Per la separazione delle carriere” e sarà un momento di confronto diretto con la cittadinanza.

Durante l’iniziativa, la Camera Penale di Marsala illustrerà la proposta di riforma, con l’obiettivo di favorire una scelta informata e consapevole in vista del voto referendario. Lo slogan scelto per la campagna, “Informare per scegliere. Scegliere per cambiare”, sintetizza l’impostazione dell’iniziativa.



