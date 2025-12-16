La Shark gioca in 8, ma sfiora lo stesso l'impresa in Champions

16/12/2025 21:05:00

Ad un passo dal successo che avrebbe avuto del miracoloso. La Trapani Shark perde l'ultima partita del girone di Champions, ma il risultato della partita è soltanto un dettaglio, perché la squadra di Alex Latini è andata oltre tutte le più rosee previsioni.

I granata hanno giocato in appena otto giocatori ed hanno tenuto testa al Tofas Bursa, perdendo 99-93 dopo un tempo supplementare e dopo essere stati a un passo dal successo nel corso dei tempi regolamentari.

Con una squadra ridotta all'osso, per via anche dell'assenza di Jordan Ford, la Shark è stata superlativa. Mette a segno 28 punti nei primi 10 minuti, lasciando i turchi a 18 e tiene botta nel secondo periodo, quando il Tofas prova a rientrare, restando indietro all'intervallo lungo sul 46-42.

Nel terzo la Shark ritrova il +10 con la tripla di Eboua sul 58-48 e nel quarto periodo allunga di nuovo sempre sul +10. L'ultima volta con i liberi di Notae a 2'40" dalla fine, sull'84-74.

Il miracolo sembra potersi concretizzare, ma i turchi trovano un parziale clamoroso di 0-10, con il canestro della parità messo a segno da Perez a 6 secondi dalla fine e, così, con il punteggio sull'84 pari, si va al supplementare.

I granata sono sfiniti e l'ultimo sussulto è la tripla di Notae per il 93-89. Poi ancora una volta si spegne la luce ed arriva un nuovo 0-10 di Tofas che vince l'incontro sul 93-99, anche se gli applausi vanno alla squadra granata per una prestazione di livello assoluto.



